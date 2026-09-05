خالد الغندور يكشف كواليس اتفاق معتمد جمال مع حراس الزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور عن كواليس الاتفاق الذي وضعه معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، مع حراس المرمى الثلاثة، المهدي سليمان ومحمد صبحي ومحمد عواد، بشأن سياسة المشاركة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الحراس كانوا على علم بالنظام المتبع منذ وقت مبكر.

كواليس اتفاق معتمد جمال مع حراس الزمالك

وأوضح خلال برنامجه ستاد المحور، أن المهدي سليمان ومحمد عواد لم يتفاجأ بقرار استبعادهما من التشكيل الأساسي أمام “إيه إس بورت” بطل جيبوتي، في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، والتي شهدت مشاركة محمد صبحي.

وأضاف أن الاتفاق يقضي بعودة المهدي سليمان لحراسة مرمى الزمالك في مواجهة أبو قير للأسمدة، المقرر لها الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز، على أن يتولى محمد عواد حراسة عرين الفريق في مباراة العودة أمام بطل جيبوتي، والمقرر إقامتها السبت المقبل.

واختتم :"ويُعد المهدي سليمان الحارس الأساسي للزمالك في بطولة الدوري حتى الآن، خاصة أن معتمد جمال لا يعتمد سياسة التدوير بين حراس المرمى في المسابقة المحلية، وإنما يمنح الفرصة للحارس الأكثر جاهزية، وفقًا لرؤية الجهاز الفني، مع الحفاظ على جاهزية جميع الحراس للمشاركة في مختلف البطولات".

معتمد جمال يوجه رسالة لـ أحمد خضري بعد خطأ مباراة بطل جيبوتي

حرص معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على احتواء أحمد خضري، الظهير الأيسر للفريق، عقب مواجهة إيه إس بورت بطل جيبوتي، بعد الخطأ الذي ارتكبه اللاعب وتسبب في الهدف الذي سجله الفريق الضيف.

وعقد المدير الفني جلسة قصيرة مع خضري عقب صافرة النهاية، طالب خلالها اللاعب بعدم التفكير كثيرًا في الخطأ والتركيز فيما هو قادم، مؤكدًا أن مثل هذه المواقف واردة في كرة القدم ولا تقلل من المستوى الذي قدمه خلال اللقاء.