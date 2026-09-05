قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر عيار 18 الآن في محلات الصاغة
إصابة شخص وانفجار أسطوانات بوتاجاز.. حريق ضخم يلتهم مطعمًا من 3 طوابق في مرسى علم
دخل مصر منذ 26 عاما.. البيئة: «المينا الهندي» كائن غازي لا يهدد المواطنين
الكهرباء تحسم الجدل حول عدادات المغتربين وتكشف 3 أسباب للخصم الآلي عند الشحن
نائب رئيس القابضة للكهرباء: تحويل 50% من العدادات الكودية للتصالح.. وهذه أسباب الخصم عند الشحن
خالد الغندور يكشف كواليس اتفاق معتمد جمال مع حراس الزمالك
موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026.. جدول الصرف والحد الأدنى للأجور
مأساة ما بعد الخدمة.. الشرطة الإسرائيلية تقتل جنديا سابقا في حرس الحدود
الأمن السوري يقبض على قائد سابق بالجيش.. اتهامات بجرائم حرب واعتقالات تعسفية
محمد شعبان: كنت قريبًا من الانتقال إلى الزمالك.. ومحمد وأحمد الشناوي وشوبير الأفضل في مصر
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف 3 ناقلات نفط و3 سفن أمريكية في مضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يحسم الجدل.. حقيقة تمرد محمد عواد ووجود خلافات بين حراس الفريق| خاص

الزمالك
الزمالك
حسن العمدة

نفى مصدر بنادي الزمالك ما تردد بشأن وجود خلافات بين حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، وأكد أنه لا أساس من الصحة لما أثير بشأن رفض محمد عواد، حارس المرمى، فكرة الجلوس كبديل لمحمد صبحي في مباراة أمس، الجمعة، أمام إيه إس بورت، بطل جيبوتي، في ذهاب الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال أفريقيا.

وأكد المصدر أن الجهاز الفني كان أخطر مهدي سليمان ومحمد عواد بالخروج من قائمة الفريق للمباراة قبل الانتظام في المعسكر، خاصة أنها كانت فرصة للتدوير بين الحراس كي يشارك محمد صبحي بعد غيابه في الثلاث مباريات السابقة في الدوري، كما أنها كانت فرصة للدفع بالحارس الصاعد عمر عبد العزيز في قائمة المباراة.

وأوضح المصدر أن عواد ومهدي سليمان تقبلا فكرة الخروج من القائمة وتواجدا في ستاد القاهرة بالأمس لمؤازرة الفريق في المباراة.

نادي الزمالك الزمالك محمد عواد دوري أبطال أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

800 جنيه.. خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. رابط الاستعلام برقم الجلوس

سارة خليفة

في قضية تصنيع المخدرات الكبرى.. إعدام سارة خليفة و12 والمؤبد لـ 9 آخرين بالتجمع

ساره خليفة في القفص

الطريق إلى عشماوي.. ماذا تبقى في رحلة سارة خليفة للافلات من حبلة المشنقة؟

الزمالك

بالمستند.. عامر العمايرة يفجر مفاجأة بشأن عقوبة إيقاف قيد الزمالك

سعر الذهب

سعر الذهب في الصاغة الآن

امام عاشور

عموتة يجهز مفاجأة لإمام عاشور.. مركز جديد مع الأهلي

محمد صلاح

611 مساهمة تهديفية.. محمد صلاح يواصل كتابة الأرقام المميزة

ترشيحاتنا

الذهب

طلع 40 جنيها.. الجنيه الذهب يرتفع في الصاغة الآن

البنك المركزي

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ 115 مليار جنيه غدا

العملات العربية

بدون تغيير.. أسعار العملات العربية اليوم السبت 5 سبتمبر

بالصور

أسعار مازدا 3 موديل 2015 المستعملة في مصر

مازدا 3 موديل 2015
مازدا 3 موديل 2015
مازدا 3 موديل 2015

استدعاء سعودي لسيارات كيا تيلورايد 2025.. لهذا السبب

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

أبرزهم ليلى علوي وقصي خولي.. نجوم الفن فى حفل توزيع الجوائز «موريكس دور 2026»

حفل موركس دور 2026
حفل موركس دور 2026
حفل موركس دور 2026

10 أصوات تصدر من السيارة وتكشف وجود مشكلة.. لا تتجاهلها

أصوات تصدر من السيارة
أصوات تصدر من السيارة
أصوات تصدر من السيارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إلا قناة السويس

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

المزيد