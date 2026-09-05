نشأت الديهى: هل يمكن أن نجد لدينا ثقافة الإبلاغ عن قطع شجرة أو الاعتداء عليها؟

قال نشأت الديهي إنه لا يعرف ما إذا كان من الممكن أن نجد بلاغًا في قسم الشرطة بقتل شجرة، متسائلًا عما إذا كانت لدينا الثقافة التي تجعل المواطن يبلغ عن قطع الأشجار أو الاعتداء عليها.

وأضاف نشأت الديهي، خلال حديثه في برنامج "بالورقة والقلم" على قناة "تن"، أن المواطن قد يرى شجرة تُقطع أو تُذبح، أو لودرًا يعتدي على اللون الأخضر، فهل من الممكن أن يحدث الأمر فرقعة مثلما يحدث عند رؤية شخص يُقتل أو امرأة تُقتل أو تتعرض للتحرش، مؤكدًا أن الأمر «نفس القصة وأصعب».

وأشار إلى توجيه تخضير القاهرة وتخضير مصر، داعيًا إلى أن يكون هذا هدفًا أساسيًا، موضحًا أنه عند النظر عبر الأقمار الصناعية إلى المساحات الخضراء في مصر، سنجد أن مصر لديها أقل المساحات الخضراء من المعدلات العالمية.

وتابع أن هناك صراخًا وكتبًا ومقالات وصورًا وفيديوهات تنقل وجود أشجار منتشرة، بينما يخرج المسؤول ولا يهتم بالحقيقة ويقول: «والله دى جت في مسار طريق».