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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نشأت الديهي: العالم يُعاد تشكيله حالياً.. وقمة شنغهاي تضم 10 دول كبرى

الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي
محمود زيدان

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن الخريطة الدولية تشهد تحولات وتغيرات متسارعة، مشيراً إلى أن العالم يُعاد تشكيله في الوقت الراهن من خلال إجراءات وتكتلات دولية تقودها القوى الكبرى.

وأوضح «الديهي»، خلال برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على قناة «Ten»،  أن التطورات الأخيرة تعكس حركة مستمرة لتغيير موازين القوى العالمية، لافتاً إلى أهمية التجمعات الدولية الكبرى وعلى رأسها منظمة شنغهاي للتعاون التي تضم في عضويتها 10 دول، أبرزها الصين وروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان، إلى جانب عدد من الدول الأخرى.

وأشار الإعلامي نشأت الديهي إلى أن السباق التكنولوجي والعلمي يشكل جزءاً محملياً من هذا المشهد العالمي الجديد.

الإعلامي نشأت الديهي نشأت الديهي شنغهاي بالورقة والقلم مصر العالم

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