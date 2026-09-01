ليست بروتوكولية .. أكرم القصاص: زيارة الرئيس الصيني لمصر تحمل تقديرًا كبيرًا لمصر

أكد الكاتب الصحفي أكرم القصاص أن زيارة الرئيس الصيني إلى مصر تأتي في توقيت عالمي بالغ الأهمية، في ظل صراعات وحروب ومنافسة دولية متزايدة، مشيرًا إلى أن الزيارة ليست بروتوكولية، وإنما تعكس تقديرًا كبيرًا ومتبادلًا بين البلدين.

وأكد «القصاص»، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي حسىم الدين حسين، ببرنامج «90 دقيقة»، على قناة «المحور» أن مصر تقدر الصين ودورها، كما أن الصين تقدر مصر ومواقفها، إلى جانب وجود تقدير بالغ للقيمة المصرية ومكانتها.

وأضاف أن الصين تمثل ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ولديها باع طويل جدًا في مجالات التكنولوجيا والصناعة، خاصة تكنولوجيا الجيلين الرابع والخامس، فضلًا عن امتلاكها قدرات تنافسية كبيرة في قطاع الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن الصين تتمتع كذلك بميزات تنافسية في مجال المعادن النادرة التي تدخل في صناعة التكنولوجيا، وتمتلك استثمارات وخبرات واسعة في هذا المجال.

وأوضح القصاص أن العلاقات المصرية الصينية تشهد أيضًا توسعًا كبيرًا على المستوى الاقتصادي، مع وجود استثمارات صينية مهمة في مصر، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب قطاع صناعة السيارات، بما يعكس تنوع مجالات التعاون والاستثمار بين البلدين.