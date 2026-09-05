أحمد فلوكس يطمئن جمهوره بعد خضوعه لجراحة.. خاص

طمأن الفنان أحمد فلوكس جمهوره على حالته الصحية، بعد خضوعه لعملية جراحية في الكتف، مؤكدًا أنه أصبح بحالة جيدة وغادر المستشفى بعد الاطمئنان على صحته.

وقال أحمد فلوكس في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»: انه بخير حاليا وخرج بالفعل من المستشفى وعاد للمنزل لإستكمال فترة العلاج".

وكان فلوكس قد شارك متابعيه عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة طمأنهم خلالها على حالته الصحية، مؤكدًا خروجه من المستشفى وتحسن حالته عقب العملية.



ومن المقرر أن يبدأ أحمد فلوكس فترة من الراحة والتعافي بعد الجراحة، على أن ، تمهيدًا لاستئناف نشاطه الفني والعودة إلى أعماله خلال الفترة القادمة.

أعمال أحمد فلوكس

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس، فيلم "الممر" بطولة كل من: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد.