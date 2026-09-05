صحة الإسماعيلية تستعرض جهود إدارة العلاج الحر خلال شهر أغسطس الماضي

استعرضت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الإسماعيلية جهود إدارة العلاج الحر خلال شهر أغسطس 2026، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، ومتابعة اللواء أركان حرب نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، وبناءً على تعليمات الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية.

وأوضحت وكيل وزارة الصحة أن فِرق إدارة العلاج الحر قامت خلال الشهر الماضي بالمرور على 240 منشأة طبية خاصة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، شملت 8 مستشفيات خاصة، و150 عيادة خاصة، و3 عيادات تخصصية، و12 معمل تحاليل طبية، و6 مراكز علاج طبيعي، و3 مراكز أشعة، بالإضافة إلى مركز غسيل كلوي، وبنك دم، ومحل بصريات.

وذكرت أن حملات المرور أسفرت عن ضبط مخالفات متنوعة، منها تشغيل 17 منشأة بدون ترخيص بيانها كالتالي: 11 عيادة خاصة، و2 معمل تحاليل، ومركز أشعة، ومحل بصريات، و2 عيادة تخصصية.

كما تم ضبط أدوية منتهية الصلاحية وغير مرخصة داخل منشأة واحدة، وضبط حالة انتحال صفة طبيب بمنشأة أخرى.

من جانبها، أوضحت الدكتورة هبة طه، مدير إدارة العلاج الحر، أن الحملات أسفرت عن تحرير 30 محضر مخالفة، وتشميع منشأتين طبيتين لمخالفتهما الاشتراطات الصحية والقانونية.

كما رُصدت مخالفات متنوعة أخرى وتم التنبيه بضرورة التلافي الفوري على أن يعاد المرور للتأكد من الإزالة.

في السياق ذاته، قامت الإدارة ببحث والرد على 4 شكاوى وردت من المواطنين، واستصدرت تراخيص لـ 4 منشآت طبية جديدة خلال الشهر.

وأكدت وكيل وزارة الصحة أن إدارة العلاج الحر مستمرة في تكثيف حملاتها الدورية والمفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة، لضمان تطبيق معايير الجودة والسلامة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين بالإسماعيلية.