قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بوتين: نبحث مع ويتكوف وكوشنر سبل إنهاء الحرب.. وموسكو تضمن أمن الوفد الأمريكي
تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. موعد تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني وخطوات التقديم
الفريق قاصد محمود: استهداف ناقلات النفط الإيرانية بالصواريخ تغيير خطير في قواعد الاشتباك
بوتين يعلن وقف الضربات على كييف: موسكو مستعدة لتأمين المفاوضات مع واشنطن
بوتين: روسيا ستبذل قصارى جهدها لتوفير السلامة للمفاوضين
إسرائيل تبحث حزاما أمنيا جديدا في لبنان.. وخطة الانسحاب لم تحسم سياسيًا
مصدر طبي يوضح الحالة الصحية لمصابي حادث انقلاب ميكروباص أمام فايد
فرصة لمحدودي الدخل.. كل ما تريد معرفته عن طرح 25 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار التمليكى
بعد الهجمات الأمريكية.. مسئول إيراني يهدد: كل سفينة معادية أصبحت هدفا لنا
الأمين العام لـ الانتربول: نستفيد من خبرة أجهزة إنفاذ القانون في مصر
إصابة 13 شخصا في انقلاب ميكروباص بطريق "الإسماعيلية – السويس" أمام فايد
الأرصاد: طقس الغد حار رطب نهارًا مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة الإسماعيلية تستعرض جهود إدارة العلاج الحر خلال شهر أغسطس الماضي

المرور
المرور
الإسماعيلية انجي هيبة

استعرضت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الإسماعيلية جهود إدارة العلاج الحر خلال شهر أغسطس 2026، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، ومتابعة اللواء أركان حرب نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، وبناءً على تعليمات الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية.

وأوضحت وكيل وزارة الصحة أن فِرق إدارة العلاج الحر قامت خلال الشهر الماضي بالمرور على 240 منشأة طبية خاصة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، شملت 8 مستشفيات خاصة، و150 عيادة خاصة، و3 عيادات تخصصية، و12 معمل تحاليل طبية، و6 مراكز علاج طبيعي، و3 مراكز أشعة، بالإضافة إلى مركز غسيل كلوي، وبنك دم، ومحل بصريات.

وذكرت أن حملات المرور  أسفرت عن ضبط مخالفات متنوعة، منها تشغيل 17 منشأة بدون ترخيص بيانها كالتالي: 11 عيادة خاصة، و2 معمل تحاليل، ومركز أشعة، ومحل بصريات، و2 عيادة تخصصية.

كما تم ضبط أدوية منتهية الصلاحية وغير مرخصة داخل منشأة واحدة، وضبط حالة انتحال صفة طبيب بمنشأة أخرى.

من جانبها، أوضحت الدكتورة هبة طه، مدير إدارة العلاج الحر، أن الحملات أسفرت عن تحرير 30 محضر مخالفة، وتشميع منشأتين طبيتين لمخالفتهما الاشتراطات الصحية والقانونية.

كما رُصدت مخالفات متنوعة أخرى وتم التنبيه بضرورة التلافي الفوري على أن يعاد المرور للتأكد من الإزالة.

في السياق ذاته، قامت الإدارة ببحث والرد على 4 شكاوى وردت من المواطنين، واستصدرت تراخيص لـ 4 منشآت طبية جديدة خلال الشهر.

وأكدت وكيل وزارة الصحة أن إدارة العلاج الحر مستمرة في تكثيف حملاتها الدورية والمفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة، لضمان تطبيق معايير الجودة والسلامة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين بالإسماعيلية.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

800 جنيه.. خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. رابط الاستعلام برقم الجلوس

سارة خليفة

في قضية تصنيع المخدرات الكبرى.. إعدام سارة خليفة و12 والمؤبد لـ 9 آخرين بالتجمع

عمر كمال عبد الواحد

اسكت أنت مش دريان.. عمر كمال يكشف كواليس مشادته مع الحسين عموتة بالأهلي

ساره خليفة في القفص

الطريق إلى عشماوي.. ماذا تبقى في رحلة سارة خليفة للافلات من حبلة المشنقة؟

أسعار البيض

مع اقتراب الدراسة.. مفاجأة فى أسعار البيض اليوم السبت

أرشيفية

سعر الذهب اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. وعيار 21 يسجل 6325 جنيهًا

الزمالك

بالمستند.. عامر العمايرة يفجر مفاجأة بشأن عقوبة إيقاف قيد الزمالك

ترشيحاتنا

مركز شباب

مدير المديرية يتفقد مركز شباب كفر البطيخ بدمياط بعد حل مجلس إدارته

المرور

صحة الإسماعيلية تستعرض جهود إدارة العلاج الحر خلال شهر أغسطس الماضي

جهود متنوعة

ضبط تروسيكل محمل بـ 500 لتر بنزين 92 داخل محطة وقود في أسوان قبل بيعها بالسوق السوداء

بالصور

10 أصوات تصدر من السيارة وتكشف وجود مشكلة.. لا تتجاهلها

أصوات تصدر من السيارة
أصوات تصدر من السيارة
أصوات تصدر من السيارة

تريند كفتة الباذنجان والبطاطس يشعل السوشيال ميديا

طريقة عمل كفتة الباذنجان والبطاطس
طريقة عمل كفتة الباذنجان والبطاطس
طريقة عمل كفتة الباذنجان والبطاطس

قبل ما تشتريه.. القومي للتغذية يكشف حقيقة زيت شهير في الأسواق

الزيت
الزيت
الزيت

بعد تهشم سيارته .. تطورات الحالة الصحية لـ" بهاء سلطان" من المستشفى

بهاء سلطان
بهاء سلطان
بهاء سلطان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

المزيد