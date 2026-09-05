قبل انطلاق الدراسة.. حملات مكثفة لتجميل مدارس السويس ورفع كفاءة محيطها

شهدت عدد من مدارس محافظة السويس أعمالا مكثفة لرفع مستوى النظافة والتجميل في محيطها بالتزامن مع الاستعدادات الجارية لانطلاق العام الدراسي الجديد، ضمن خطة المحافظة لتجهيز المناطق والمنشآت التعليمية واستقبال الطلاب في أجواء آمنة ونظيفة.

وتأتي الأعمال تنفيذا لتوجيهات اللواء أركان حرب هاني رشاد، محافظ السويس، وبإشراف الدكتور محمد علام، نائب المحافظ، ومتابعة شعبان حمدان، مدير جهاز التجميل والحدائق، حيث تواصل فرق العمل تنفيذ أعمالها بمختلف المناطق.

وشملت الحملات التعامل مع الأشجار والنباتات الموجودة بمحيط المدارس من خلال أعمال التقليم والقص إلى جانب إزالة البوص والهيش والمخلفات النباتية بما ساعد على تحسين المشهد العام ورفع مستوى النظافة في المناطق المحيطة بالمدارس.

وتستهدف هذه التحركات توفير محيط أكثر أمانا للطلاب والعاملين مع بداية الدراسة، إلى جانب الحفاظ على الشكل الحضاري للمنشآت التعليمية والشوارع المحيطة بها، خاصة مع زيادة حركة المواطنين والطلاب خلال فترة الدراسة.

وأكدت محافظة السويس استمرار أعمال التجميل والنظافة خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة تستهدف تطوير المظهر العام للمحافظة، والحفاظ على المساحات الخضراء، ورفع كفاءة المناطق الحيوية والمنشآت التي تشهد إقبالا يوميا من المواطنين.



