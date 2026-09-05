العميد يُسقط النصر بثنائية إلينيخينا ويُشعل صدارة دوري روشن

حسم نادي الاتحاد لصالحه قمة الكلاسيكو أمام نادي النصر بالفوز بنتيجة 2-1، في المباراة القوية التي أقيمت اليوم على ملعب الإنماء، ضمن الجولة الخامسة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين (موسم 2026–2027).

وقدم الاتحاد بداية قوية، بعدما نجح في هز شباك النصر مبكرًا عن طريق مهاجمه جورج إيلينيخينا، الذي سجل هدفين في الدقيقتين الرابعة والثانية والعشرين، ليمنح «العميد» أفضلية مريحة في بداية اللقاء.

وحاول النصر العودة إلى أجواء المباراة، وتمكن من تقليص الفارق في الدقيقة 36، بعدما سجل أنجيلو غابرييل الهدف الأول للفريق، عقب تمريرة حاسمة من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتراجع النصر إلى المركز الثاني برصيد 12 نقطة، جمعها من 4 انتصارات وهزيمة واحدة، بينما ارتقى الاتحاد إلى المركز الثالث برصيد 11 نقطة، بعد تحقيقه 3 انتصارات وتعادلين دون تلقي أي خسارة.