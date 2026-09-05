نشأت الديهي: قطع الأشجار القديمة جريمة.. والحفاظ عليها أولى من الطرق

عرض الإعلامي نشأت الديهي، مشهدًا صادمًا لقطع عدد من الأشجار في المدن الجديدة، قائلًا "قطع الأشجار القديمة جريمة، والشجر أولى من الطرق".

وأكد "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء السبت، على أهمية الحفاظ على المساحات الخضراء والأشجار داخل المدن المصرية، مشددًا على ضرورة أن تتضمن مخططات المدن الجديدة مساحات خضراء توفر متنفسًا للمواطنين.

وقال إن التخطيط العمراني يجب ألا يتحول إلى مجرد كتل خرسانية، موضحًا أن بعض المناطق تشهد ظهور مولات أو مبانٍ على حساب المساحات المفتوحة، وهو ما وصفه بالعشوائية في تنفيذ المخطط العام.

وأضاف: "مقدرش أعيش في مكان مفيهوش شجر"، مؤكدًا أن توجيهات الدولة نحو جعل القاهرة أكثر خضرة تتطلب تكاتف جميع الجهات، وخاصة رؤساء الأحياء، للحفاظ على ما تبقى من المساحات الخضراء.

وتساءل الديهي عن عدد الأشجار الموجودة في مصر، مطالبًا بإجراء حصر شامل لها، بحيث يكون لكل شجرة كود خاص بها، مع الحفاظ على أنواع الأشجار وعدم إزالتها دون ضرورة.

وأوضح أن العديد من دول العالم تعتمد أنظمة لحصر وإدارة الثروة الشجرية، متسائلًا عن الجدوى من قطع الأشجار بدلًا من الحفاظ عليها، داعيًا إلى تغيير الرؤية لدى المسؤولين عن اتخاذ القرارات المتعلقة بالأشجار والمساحات الخضراء.