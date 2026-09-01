رجعولنا اللي مـ.اتوا.. نشأت الديهي ردًا على دعوات المصالحة مع الإخوان: موافق بشرط واحد

رد الإعلامي نشأت الديهي، على دعوات بعض قيادات الإخوان ومنهم القيادي جمال سلطان الذي طالب الدولة بعمل تشريع عفو عام عن الإخوان الذين لم يتورطوا في دم ولم يحرضوا على القتل والعنف.

وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الثلاثاء، "جمال سلطان طالب بتشريع للناس الذين لم يحرضوا على القتل، وأنا بقول لجمال سلطان هذه دعوة رومانسية لأنهم لن يقبلوا الرأي الآخر بتاعك واتهاجمت وهما كل شوية يطلعوا بمثل هذه الدعوات علشان يدغدغوا مشاعر الناس".

وأشار إلى سقوط 114 شهيدًا في صفوف ضباط الشرطة في فض رابعة، مضيفًا بطريقة ساخرة: ولكن أنا أعلن إني موافق على مقترح المصالحة مع الإخوان بشرط واحد رجعولنا الناس اللي ماتت.