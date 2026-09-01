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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حسن رجب: التجربة الصينية نموذج تنموي قائم على الصبر والحكمة والاعتماد على الذات

الدكتور حسن رجب، أستاذ الدراسات الصينية..
الدكتور حسن رجب، أستاذ الدراسات الصينية..
محمود زيدان

أكد الدكتور حسن رجب، أستاذ الدراسات الصينية ومدير معهد كونفوشيوس، أن التجربة الصينية تعد من التجارب الثرية والمهمة على مستوى العالم، مشيرًا إلى أنها قامت على مجموعة من الركائز، في مقدمتها الصبر والحكمة والاعتماد على الذات.

وقال "رجب" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الثلاثاء، إن الصين نجحت خلال نحو 40 عامًا في إحداث تحول كبير في مختلف المجالات، ونقل الدولة إلى مرحلة جديدة جعلتها واحدة من أبرز القوى المؤثرة على الساحة الدولية.

وأوضح أن التجربة الصينية لم تعتمد على تحقيق نتائج سريعة، وإنما قامت على العمل المتدرج والتخطيط طويل الأمد، إلى جانب قدرة الدولة على الاعتماد على إمكاناتها الذاتية والاستفادة من مواردها البشرية والاقتصادية.

وأشار أستاذ الدراسات الصينية، إلى أن من أبرز عناصر نجاح التجربة الصينية قدرتها على تشخيص المشكلات التي تواجهها والتعامل معها بصورة عملية، بدلًا من تجاهلها أو تأجيلها.

وأضاف أن الصين استطاعت، من خلال هذه الرؤية، الانتقال من دولة كانت بعيدة عن التأثير في النظام العالمي إلى دولة أصبحت تحتل موقعًا متقدمًا على الساحة الدولية، مؤكدًا أن التحول الذي شهدته خلال العقود الماضية يعكس حجم التطور الذي حققته التجربة الصينية.

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