مصنع العالم.. ضياء حلمي: الصين أسهمت في بناء عالم متعدد الأقطاب

أكد ضياء حلمي، عضو لجنة الشؤون الآسيوية والاقتصادية بالمجلس المصري للشؤون الخارجية، أن الصين أصبحت أحد أبرز الأطراف المؤثرة في تشكيل النظام الدولي، وأسهمت بشكل واضح في الانتقال إلى عالم متعدد الأقطاب.

وقال "حلمي" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الثلاثاء، إن "الصين بلا شك هي مصنع العالم"، فضلًا عن كونها من أكبر الدول المصدرة والمستوردة عالميًا، مشيرًا إلى أن التجربة الصينية لا تقتصر على الجانب الاقتصادي، وإنما تمتد إلى الاستثمار في الإنسان وتحويله من مجرد "عبء بشري" إلى قوة وثروة بشرية قادرة على دعم مسيرة التنمية.

وأضاف أن الصين تتميز بسياسة تقوم على التركيز على شؤونها الداخلية والتنمية، بعيدًا عن التدخل في شؤون الدول الأخرى، معتبرًا أن هذا النهج جعل من الصعب استفزاز الدولة الصينية أو دفع قيادتها إلى الانشغال عن أهدافها الأساسية.

وأشار إلى أن القيادة والحزب في الصين يتفرغان للتنمية والتخطيط لها بصورة ذكية، بما يعكس طبيعة التجربة الصينية القائمة على الاستقرار والعمل المستمر لتحقيق أهداف طويلة المدى.

وأوضح عضو لجنة الشؤون الآسيوية والاقتصادية بالمجلس المصري للشؤون الخارجية أن التقارب بين مصر والصين لا يرتبط فقط بالعلاقات السياسية والاقتصادية، وإنما يمتد إلى البعد الحضاري.

وأكد أن البلدين يمثلان نموذجًا لحضارات قديمة أسهمت في تقديم الكثير للبشرية، قائلًا إن "الصين ومصر قدما للبشرية الكثير لأنهما من أقدم الحضارات"، مشيرًا إلى أن الإرث الحضاري المشترك يمثل أحد عناصر التقارب بين الشعبين والدولتين.