ضياء حلمي: 3400 شركة صينية تعمل في مصر.. والصين تراهن على مصر لفتح أسواق جديدة في إفريقيا

أكد الدكتور ضياء حلمي، عضو لجنة الشؤون الآسيوية بالمجلس المصري للشؤون الخارجية، أن الصين تمتلك تكنولوجيا واعدة قادرة على منافسة كبرى الدول العالمية، مشيرًا إلى تنامي التعاون والشراكة بين مصر والصين في عدد من المجالات.

وقال حلمي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، إن هناك نحو 3400 شركة صينية تعمل في مصر، وهو ما يعكس حجم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المتنامية بين البلدين، مؤكدا أن القيادة السياسية المصرية تسعى إلى توسيع مجالات الشراكة مع الجانب الصيني والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الصينية.

وأضاف عضو لجنة الشؤون الآسيوية بالمجلس المصري للشؤون الخارجية أن الصين تراهن على مصر باعتبارها بوابة مهمة للنفاذ إلى أسواق جديدة في القارة الإفريقية، مستفيدة من الموقع الجغرافي والاستراتيجي لمصر وعلاقاتها الاقتصادية والتجارية مع دول القارة.

يفتح آفاقًا جديدة أمام الاستثمارات المشتركة

وأشار إلى أن تعزيز التعاون المصري الصيني يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة أمام الاستثمارات المشتركة، ويدعم جهود توطين التكنولوجيا وزيادة حجم التبادل التجاري، بما يحقق مصالح مشتركة للجانبين.