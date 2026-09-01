كاتبة صينية: زيارة الرئيس الصيني لمصر تشمل بحث وتعزيز التعاون في العديد من المجالات

قالت لي جينج، الكاتبة الصحفية الصينية، إن زيارة الرئيس الصيني شي جينبينج إلى مصر تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات بين البلدين، مشيرة إلى أنها تشمل بحث وتعزيز التعاون في العديد من المجالات، من بينها الاقتصاد والتكنولوجيا والتجارة والسياسة.

وأوضحت خلال مداخلة مع الإعلامي محمد عبيد على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الزيارة تعكس طبيعة العلاقات المتميزة بين مصر والصين وما تشهده من تطور مستمر على مختلف المستويات، مؤكدة أهمية اللقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني في دفع التعاون المشترك إلى آفاق أوسع.

وأضافت أن العلاقات المصرية الصينية لا تقتصر على الجوانب السياسية والاقتصادية، وإنما تمتد أيضًا إلى المجالات الفنية والثقافية، مشيرة إلى وجود تعاون بين الجانبين في إنتاج عدد من الأعمال الفنية التي تحظى بترحيب وانتشار لدى الجمهورين المصري والصيني.

ولفتت إلى فيلم «مرحبًا بك في مصر» الذي يجسد جانبًا من هذا التعاون، موضحة أن عددًا من المصريين شاركوا في أعمال فنية وإنتاجات سينمائية صينية، وهو ما يعكس تنامي التبادل الثقافي والفني بين البلدين.

وأكدت لي جينج أن مشاركة فنانين مصريين في الأعمال السينمائية الصينية تمثل مؤشرًا إضافيًا على قوة العلاقات بين القاهرة وبكين، وتفتح المجال أمام مزيد من التعاون في المجالات الثقافية والفنية خلال الفترة المقبلة.