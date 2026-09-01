وزير الشؤون الدينية بالجزائر يستقبل المشاركين بدورة "إعداد الداعية" بأكاديمية الأزهر

استقبل وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور بيوسف بلمهدي، صباح اليوم (١) سبتمبر (٢٠٢٦م) بمقر الوزارة، الدفعة السابعة من الأئمة المشاركين في دورة " إعداد الداعية المعاصر"، التي تنظمها "أكاديمية الأزهر العالمية" بجمهورية مصر العربية، وذلك في إطار تفعيل اتفاقية التعاون بين الجزائر ومصر في مجال الشؤون الدينية والأوقاف.

وزير الشؤون الدينية بالجزائر يستقبل المشاركين بدورة "إعداد الداعية"

وخلال اللقاء، ثمّن الوزير الجهود العلمية والدعوية التي يضطلع بها الأزهر الشريف، مشيدًا بالدور الريادي لفضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر في نشر قيم الوسطية والاعتدال، وترسيخ منهج الإسلام الصحيح على مستوى العالم، مؤكدًا عمق الشراكة والتعاون المثمر مع هذه المؤسسة العريقة.

وأكد الوزير في كلمته التوجيهية أهمية هذه الدورة في تنمية القدرات العلمية والدعوية للأئمة الجزائريين، مشددًا على ضرورة التحلي بروح المسؤولية والانضباط، وتعظيم الاستفادة من البرنامج التدريبي، بما يعكس ثقة الدولة الجزائرية في كفاءاتهم ويعزز حضورها العلمي والدعوي على الساحة الدولية، منوهًا بأثر البرامج التدريبية المشتركة في تأهيل الأئمة وتبادل الخبرات. وفي ختام اللقاء، دعا المشاركين إلى نقل ما يكتسبونه من معارف وخبرات إلى زملائهم بعد عودتهم، بما يسهم في تطوير الأداء الدعوي والارتقاء بالخدمة المسجدية داخل الجزائر.

وفي سياق متصل، صرّح د. حسن الصغير، رئيس الأكاديمية، أن الأزهر الشريف يولي عناية كبيرة برعاية من فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب بتأهيل الأئمة والدعاة الوافدين من مختلف دول العالم، ومن بينها دولة الجزائر الشقيقة، وذلك في إطار رسالته العالمية في نشر المنهج الوسطي وترسيخ قيم الاعتدال والتعايش.

وأضاف أن هذه الجهود تتجسد من خلال البرامج التدريبية المتخصصة التي تقدمها أكاديمية الأزهر العالمية، والتي تُعنى بصقل المهارات العلمية والدعوية، وبناء كوادر قادرة على التعامل مع قضايا العصر بكفاءة ووعي.

وأشار فضيلته إلى أن الأكاديمية تستعد لاستقبال تسعة وفود دولية في دورتها القادمة، تضم مشاركين من دول: (الجزائر، السنغال، نيجيريا، أنجولا، الهند، الصومال، بنجلاديش، ميانمار، المالديف)، وذلك ضمن فعاليات الدورة التدريبية التي تنطلق في (٦) سبتمبر المقبل، وتستمر مدة شهرين.