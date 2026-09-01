ما حكم قول الرجل لزوجته "تحرمي عليّ لو عملتي كده"؟.. أمين الإفتاء يجيب

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من سيدة عبر "واتساب" تقول فيه: "حدثت مشادة بيني وبين زوجي، فقال لي: تحرمي عليّ لو دخلتي بيت أختك، واضطررت للذهاب إليها، فهل عليّ وزر؟".

حكم قول الزوج لزوجته "تحرمي عليّ لو فعلتي كده"

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن مثل هذه الألفاظ تمثل إشكالية كبيرة في الحياة الزوجية، ناصحًا الأزواج بعدم استخدام عبارات الطلاق أو التحريم في الخلافات لما تسببه من أذى نفسي للزوجة.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الحكم على هذه الحالة تحديدًا لا يمكن إصداره بشكل عام، لأن الأمر يتوقف على تفاصيل الألفاظ والنية والظروف التي قيلت فيها، وهو ما يستلزم الاستماع إلى الزوج نفسه والتحقق من ملابسات الواقعة.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن دار الإفتاء المصرية تعتمد في مثل هذه الحالات على جلسة تحقيق وسماع من الطرفين، لتحديد ما إذا كان اللفظ يُعد طلاقًا أو يمينًا أو غير ذلك، ومن ثم بيان الحكم الشرعي المناسب.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء ضرورة توجه الزوجين إلى دار الإفتاء لعرض الحالة بشكل مباشر، حتى يتم الفصل فيها بدقة، مشددًا على أهمية تجنب هذه العبارات حفاظًا على استقرار الأسرة ومنعًا لحدوث مشكلات أكبر.