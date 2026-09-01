«تايم»: كير ستارمر يغادر البرلمان البريطاني ويتجه إلى قضايا دولية

أعلن رئيس الوزراء البريطاني السابق كير ستارمر، اليوم الثلاثاء، استقالته من عضوية البرلمان عن دائرة هولبورن وسانت بانكراس في شمال لندن، بعد 11 عامًا قضاها نائبًا عن الدائرة، في خطوة تنهي مسيرته البرلمانية وتفتح الطريق أمام إجراء انتخابات فرعية لاختيار خلف له.

وقالت مجلة «تايم» إن ستارمر، الذي استقال من رئاسة الوزراء في يونيو الماضي بعد تراجع دعمه داخل حزب العمال، قرر الآن الابتعاد عن البرلمان للتركيز على ملفات دولية، بينها الدفاع والأمن والتجارة والتكنولوجيا، إلى جانب مواصلة العمل على مكافحة العنف ضد النساء والفتيات.

وأوضح ستارمر في بيان نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه أمضى فترة الصيف في التفكير في مستقبله، وخلص إلى أن الوقت حان لـ«تسليم الراية» إلى خلف له، مؤكدًا أن قراره جاء رغبة في التفرغ لقضايا أخرى في ظل عالم سريع التغير.

ويغادر ستارمر البرلمان بعد مسيرة سياسية استمرت 11 عامًا، شهدت توليه قيادة حزب العمال عام 2020، قبل أن يقود الحزب إلى فوز انتخابي ساحق في انتخابات 2024، ويتولى رئاسة الحكومة لنحو عامين.

وفي بيانه، أشاد ستارمر بما وصفه بالإنجازات التي تحققت خلال فترة تمثيله للدائرة، كما دافع عن حصيلة حكومته، مشيرًا إلى استقرار الاقتصاد، وإعادة بناء الخدمات العامة، وزيادة الإنفاق على الدفاع والأمن، والعمل على خفض معدلات فقر الأطفال، وتعزيز مكانة بريطانيا لدى شركائها الدوليين.

ومن المنتظر أن تبدأ إجراءات اختيار مرشح حزب العمال لخلافة ستارمر، على أن تُجرى انتخابات فرعية في الدائرة، فيما لم يُحدد بعد موعدها النهائي أو أسماء المتنافسين. وأكد ستارمر أنه سيواصل دعم رئيس الوزراء الحالي آندي بيرنهام وحكومة حزب العمال.

وتأتي الخطوة بعد أسابيع قليلة من خروج ستارمر من رئاسة الحكومة، حيث خلفه آندي بيرنهام في يوليو، عقب تصاعد الضغوط داخل حزب العمال على ستارمر بسبب تراجع شعبيته وتعرض الحزب لانتكاسات سياسية.