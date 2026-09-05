مأساة ما بعد الخدمة.. الشرطة الإسرائيلية تقتل جنديا سابقا في حرس الحدود

كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن مقتل جندي إسرائيلي سابق في حرس الحدود برصاص الشرطة الإسرائيلية، عقب إطلاقه النار باتجاه دورية أمنية في مدينة نتانيا، مشيرة إلى أنه كان يعاني من اضطرابات نفسية مرتبطة بخدمته العسكرية السابقة.

ووقع الحادث في منطقة كريات شارون بمدينة نتانيا، حيث أطلق الجندي السابق ديفيد هوير عمراني النار باتجاه قوات الشرطة، قبل أن ترد القوات بإطلاق النار وتقتله في مكان الحادث، وفق الرواية الإسرائيلية.

وبحسب قناة «14» الإسرائيلية، أظهرت التحقيقات الأولية أن الجندي السابق كان يعاني من آثار نفسية شديدة، من بينها متلازمة ما بعد الصدمة، ما أعاد إلى الواجهة النقاش داخل إسرائيل بشأن مستوى الدعم النفسي والعلاجي المقدم للجنود الذين يعودون من ساحات القتال.

وفي أعقاب الحادث، حذر عيدان كليمان، رئيس منظمة قدامى المحاربين في جيش الاحتلال الإسرائيلي، من خطورة تجاهل الآثار النفسية التي يعاني منها عدد كبير من الجنود السابقين، واصفًا الواقعة بأنها «جرس إنذار جديد للحكومة».

وقال كليمان إن عشرات الآلاف من المقاتلين والمقاتلات يواصلون مواجهة معركة نفسية حتى بعد انتهاء خدمتهم وعودتهم من ساحات القتال، داعيًا إلى عدم التخلي عنهم وتوفير الرعاية اللازمة لهم.

كما دعا كليمان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى إصدار أمر بإجراء تحقيق مشترك ومعمق بين الجيش ووزارة الدفاع، للوقوف على ملابسات الحادث وفحص منظومة الدعم والعلاج النفسي المقدمة للجنود السابقين.