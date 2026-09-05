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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بـ 220 ألف جنيه.. اركب سيارة مستعملة تحمل العلامة الكورية

دايو لانوس
دايو لانوس
صبري طلبه

تعد السيارة دايو لانوس واحدة من أشهر سيارات السيدان، التي قدمتها العلامة الكورية الجنوبية في مصر، وتمكنت من تحقيق شعبية كبيرة منذ انطلاقها حتى هذا الوقت.

وظهرت السيارة دايو لانوس في السوق المصري للسيارات المستعملة، بسعر 220 ألف جنيه، بدء من موديلات 2006، ولكن ننصح دومًا للمقبلين على شراء سيارة مستعملة بأهمية الفحص الشامل.

دايو لانوس

كما ننصح بمراجعة متوسط الأسعار وفقًا للموديل والحالة الفنية، وذلك عند شراء أي سيارة مستعملة، إلى جانب الكشف عن الحالة الداخلية للسيارة وحالة التكيف وناقل السرعات.

محرك السيارة دايو لانوس

تعتمد السيارة دايو لانوس على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 86 حصانا عند 5800 دورة في الدقيقة، و128 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران عند 3400 دورة في الدقيقة.

دايو لانوس

ودعمت السيارة دايو لانوس بناقل حركة يدوي "مانيوال" مكون من 5 سرعات، إلى جانب العمل عبر تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

تصميم السيارة دايو لانوس

تنتمي دايو لانوس إلى فئة السيدان، مع شبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية، مع نسبة طول كلي يبلغ 4074 مم، و1678 مم للعرض، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2520 مم، وإرتفاع كلي يصل إلى 1432 مم، بالإضافة إلى مفهوم خماسي الأبواب عند حساب مساحة التخزين الخلفية، ومصابيح أمامية هالوجين.

دايو لانوس

تجهيزات السيارة دايو لانوس

تضم السيارة دايو لانوس نظام صوتي ترفيهي، مكيف هواء يدوي ساخن وبارد، بالإضافة إلى نوافذ كهربائية أو عادية بحسب الفئة، بالإضافة إلى مقاعد أمامية ذات تحكم يدوي في أوضاع الجلوس، ومصباح داخلي، مع مساحة داخلية تتسم بالرحابة حيث تتسع إلى 5 أفراد، مع أماكن تخزين ناحية الأبواب.

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