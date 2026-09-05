أشهر 5 سيارات كورية ويابانية في السوق المصري.. اعرف الأسعار

تقدم العلامات الكورية الجنوبية واليابانية، الكثير من سياراتها في السوق المصري، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة، نسبة إلى تتنوع الموديلات والأسعار، إلى جانب اختلاف التجهيزات والتصميمات.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع اشهر 5 سيارات كورية ويابانية في السوق المصري

تويوتا كورولا

تويوتا كورولا

زودت تويوتا كورولا بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، ينتج نحو 120 حصان و154 نيوتن، وعزم الدوران 154 نيوتن متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، تبدأ أسعار السيارة من 1,280,000 إلى 1,630,000 جنيه.

هيونداي توسان

هيونداي توسان

دعمت السيارة هيونداي توسان بمحرك 1600 سي سي تيربو، يمكنه ضخ قوة إجمالية قدرها 180 حصانا، و265 نيوتن متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيك 7 غيارات، وبتقنيات الجر الأمامي للعجلات، وتقدم السيارة بسعر يتراوح بين 1,775,000 و 2,375,000 جنيه.

نيسان سنترا

نيسان سنترا

تأتي السيارة نيسان سنترا بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 118 حصانا و154 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك CVT مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، ويبلغ سعر السيارة نحو 1,020,000 جنيه.

كيا سبورتاج

كيا سبورتاج

حصلت السيارة كيا سبورتاج على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي تيربو، بقوة 180 حصانا و265 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات DCT أوتوماتيكي الأداء، وبتقنيات الجر الأمامي للعجلات، وبسعر يتراوح بين 1,825,000 و 2,400,000 جنيه.

ميتسوبيشي اكليبس كروس

ميتسوبيشي اكليبس كروس

تستمد ميتسوبيشي اكليبس كروس قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يمكنه ضخ قوة قدرها 150 حصانًا، و250 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وبسعر يتراوح بين 1,400,000 جنيه و 1,690,000 جنيه.