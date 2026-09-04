أرخص 5 سيارات صينية ويابانية في مصر.. أسعار الزيرو

يحتوي السوق المصري للسيارات على باقة كبيرة من الإصدارات المتنوعة، والتي تختلف بحسب التجهيزات والمواصفات، إلى جانب تنوع الأسعار والموديلات، بالإضافة إلى بلد المنشأ والتجميع ومنها الطرازات التي تحمل العلامات الصينية واليابانية.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" أرخص 5 سيارات تحمل العلامة الصينية واليابانية في مصر.

سوزوكي ألتو

سوزوكي ألتو

تعتمد سوزوكي ألتو محرك 1000 سي سي، بقوة إجمالية تبلغ 66 حصانًا، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 89 نيوتن متر، وناقل سرعات يدوي مانيوال، وبتقنية الدفع الأمامي للعجلات، ويبلغ سعر السيارة نحو 535 ألف جنيه.

شيري أريزو 5

شيري أريزو 5

تأتي شيري اريزو 5 بناقل سرعات يدوي 5 غيار، واخر أوتوماتيكي الأداء cvt، مع محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 114 حصانًا، و141 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، ويتراوح سعر السيارة بين 680,000 و 765,000 جنيه.

ميتسوبيشي اتراج

ميتسوبيشي اتراج

تستمد ميتسوبيشي اتراج قوتها من محرك 1200 سي سي، بقوة 76 حصانا و100 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعاتCVT أوتوماتيك، ويبلغ سعر السيارة نحو 740,000 جنيه.

بايك يو 5 بلس

بايك يو 5 بلس

زودت بايك يو 5 بلس بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع ضخ 111 حصانًا، و142 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيك، تبدأ أسعار السيارة من 695,000 جنيه وصولًا إلى 974,900 جنيه.

شانجان ايدا

شانجان ايدا

تستمد شانجان ايدا قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 109 حصانًا، و152 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وتقدم السيارة بسعر يبدأ من 875,000 وصولًا إلى 925,000 جنيه.