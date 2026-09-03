إطلاق تويوتا كراون 2027 الشكل الجديد.. صور

تواصل تويوتا اليابانية، عملاق صناعة السيارات، تعزيز حضورها في السوق الياباني من خلال طرازات كراون الشهيرة، التي تحافظ على مكانتها ضمن تشكيلة الشركة منذ سنوات طويلة، وذلك بالتزامن مع طرح حزمة جديدة من التحديثات المقدمة وسط موديلات 2027.

تصميم تويوتا كراون

تظهر تويوتا كراون بتصميم خارجي أكثر جرأة، خصوصًا في الجزء الأمامي الذي يعتمد على خطوط حادة تمنح السيارة حضورًا رياضيًا واضحًا.

وتأتي السيارة بجنوط كبيرة بقياس 21 بوصة، إلى جانب مرايا جانبية كهربائية مزودة بإشارات ضوئية، بينما تحصل بعض الفئات على ملاقط مكابح باللون الأحمر.

تويوتا كراون

تجهيزات وتقنيات تويوتا كراون

حصلت المقصورة على مجموعة من التجهيزات التقنية والترفيهية، وتضم السيارة نظامًا صوتيًا مكونًا من 10 مكبرات، إلى جانب شاشة خلفية بقياس 13.2 بوصة، فضلًا عن عجلة قيادة متعددة الوظائف، كما تتوفر مجموعة من حساسات الركن وأنظمة المكابح وتقنيات مساعدة السائق.

محرك تيربو يرفع قوة كراون إلى 349 حصانًا

تتضمن تشكيلة تويوتا كراون في المواصفات اليابانية منظومة هجينة تعتمد على محرك بنزين تيربو سعة 2.4 لتر، ينتج بمفرده قوة تبلغ 272 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 460 نيوتن متر، ويعمل إلى جانبه محرك كهربائي أمامي بقوة 83 حصانًا، ومحرك كهربائي خلفي بقوة 80 حصانًا.

تويوتا كراون

منظومة كهربائية بقوة إجمالية تبلغ 239 حصانًا

وتوفر كراون خيارًا هجينًا آخر يعتمد على محرك كهربائي أمامي بقوة 136 حصانًا وعزم دوران يبلغ 208 نيوتن متر، إلى جانب محرك كهربائي خلفي بقوة 54 حصانًا وعزم يصل إلى 121 نيوتن متر.

وتبلغ القوة الإجمالية للنظام 239 حصانًا، كما تتوفر منظومة أخرى بمحرك بنزين ينتج 186 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 221 نيوتن متر.

تويوتا كراون

وتأتي كراون سبورت في تقديم منظومة هجينة قابلة للشحن بالقابس تعتمد على محرك بنزين سعة 2.5 لتر، وتجمع هذه المنظومة بين محرك احتراق داخلي بقوة 177 حصانًا ومحرك كهربائي خلفي بقوة 54 حصانًا، مع محرك أمامي ينتج 182 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 270 نيوتن متر.