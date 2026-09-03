ماركوس يورينتي يعلن اعتزاله الدولي مع إسبانيا بعمر 31 عامًا

فاجأ ماركوس يورينتي، لاعب أتلتيكو مدريد، جماهير منتخب إسبانيا بإعلانه الاعتزال الدولي، رغم بلوغه 31 عامًا، لينهي بشكل مفاجئ مسيرته مع «لاروخا» بعد سنوات من تمثيل بلاده على المستوى الدولي.

وأعلن يورينتي قراره عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، موضحًا أن القرار جاء بعد فترة طويلة من التفكير، وأنه اتخذه عن قناعة شخصية، رغم شعوره بقدرته على مواصلة اللعب بقميص المنتخب الإسباني.

يورينتي يختتم مشواره الدولي بعد 27 مباراة

بدأت مسيرة ماركوس يورينتي الدولية مع منتخب إسبانيا في نوفمبر 2020، وخاض منذ ذلك الحين 27 مباراة بقميص «لاروخا».

وجاء قرار اللاعب باعتزال اللعب الدولي عقب مشاركته مع المنتخب الإسباني في التتويج بلقب كأس العالم 2026، ليختار إسدال الستار على مسيرته الدولية في سن 31 عامًا.

وقال يورينتي في رسالته: «بعد تفكير طويل، قررت إنهاء مغامرتي مع المنتخب الإسباني. أعلم أنني ما زلت شابًا، لكن هذا قرار شخصي اتخذته عن قناعة ومن القلب».

وأضاف: «كان شرفًا وفخرًا أن أمثل بلادي وأن أكون جزءًا من تاريخ إسبانيا. شكرًا لكم على كل شيء».

أتلتيكو مدريد أبرز محطات يورينتي

وعلى مستوى الأندية، يعد أتلتيكو مدريد المحطة الأبرز في مسيرة ماركوس يورينتي، بعدما انضم إلى صفوف الفريق في يوليو 2019، ليصبح أحد العناصر الأساسية والمهمة في تشكيلة النادي خلال السنوات الماضية.

ويرتبط يورينتي بعقد مع أتلتيكو مدريد حتى يونيو 2027، بينما تبلغ قيمته السوقية الحالية نحو 20 مليون يورو.