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الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة إيه إس بورت في دوري أبطال أفريقيا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يحسم موقف أحمد فتوح من مواجهة إيه إس بورت في دوري أبطال إفريقيا

الزمالك
الزمالك
حمزة شعيب

حسم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، موقف أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق، من المشاركة في مباراة إيه إس بورت بطل جيبوتي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الزمالك نظيره إيه إس بورت، في تمام الثامنة مساء غدٍ الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب الدور التمهيدي الأول من البطولة القارية.

وأصبح أحمد فتوح جاهزًا للمشاركة مع الزمالك أمام بطل جيبوتي، بعدما تأكد انضمامه إلى قائمة المباراة، عقب غيابه عن المواجهة الماضية أمام منتخب السويس في بطولة الدوري المصري.

وكان الجهاز الفني قد حرص على تجهيز فتوح خلال الفترة الأخيرة، ليصبح اللاعب متاحًا أمام معتمد جمال في مستهل مشوار الفريق بالبطولة الإفريقية.

وفي سياق متصل، اختتم الزمالك تدريباته مساء اليوم الخميس، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادًا لمواجهة إيه إس بورت.

وحرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل البدني خلال المران، لتجنب تعرض اللاعبين للإجهاد قبل المباراة، حيث خاض الفريق فقرة بدنية تحت إشراف البرتغالي نونو كوستا ريبيرو، مدرب الأحمال.

كما ركز الجهاز الفني على تنفيذ عدد من الجمل الفنية والخططية، من خلال تقسيم اللاعبين إلى مجموعات لخوض تدريبات متنوعة، مع توجيه اللاعبين بشكل مستمر وتصحيح الأخطاء والسلبيات التي ظهرت خلال المران.

الزمالك أحمد فتوح دوري أبطال إفريقيا

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