قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل رحيلها المفاجئ.. ظهور نادر لياسمين ابنة نجلاء فتحي برفقة والدتها
حقيقة الارتفاع المتوقع في أسعار الطماطم.. رد عاجل من شعبة الخضروات
قرار حكومي جديد يبدأ 2027.. فرض 15 دولارًا رسوما على تأشيرات الدخول والأعمال القنصلية بالخارج
يتحرك صعودا ونزولا.. الآثار تكشف أسباب ظهور باللون الفضي بالأهرامات
تحذيرات إسرائيلية من انفجار الأوضاع في الضفة الغربية وتصاعد التوتر
التعليم: التربية الدينية في البكالوريا خارج المجموع.. و70% شرط للنجاح
باحث: غزة تواجه أزمة إنسانية غير مسبوقة وسط عجز دولي عن توفير الحماية للمدنيين
إعادة فتح ميناء العريش البحري بعد تحسن الظروف الجوية
روبيو: نتطلع إلى تعزيز العلاقات مع ماليزيا في السنوات المقبلة
إصابات بين الفلسطينيين بالرصاص الحي خلال هجوم للمستوطنين شرق رام الله
برلماني: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد ثقل القاهرة.. وتزيد الاستثمارات والتصنيع ونقل التكنولوجيا
الريال السعودي بكام اليوم 30 أغسطس 2026؟.. سعره مقابل الجنيه المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

5 سيارات SUV يقدمها الصانع الصيني في مصر.. الأخيرة بأرخص سعر

سيارات رياضية
سيارات رياضية
صبري طلبه

يضم السوق المصري الكثير من السيارات الرياضية منها فئة الـ SUV متعددة الاستخدام والكروس أوفر، وتتنوع هذه الإصدارات بحسب الأداء الفني والتقني، إلى جانب العلامة الخاصة بكل اصدار ومنها العلامات الصينية.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع 5 سيارات SUV يقدمها الصانع الصيني في مصر

شيرى تيجو 7

شيرى تيجو 7

تعتمد السيارة شيري تيجو7 على محرك رباعي الأسطوانات تيربو 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 145 حصانًا، ويصل العزم الأقصى لدوران السيارة شيري تيجو 7 إلى 210 نيوتن متر، وبناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار DSG مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، ويتراوح سعر السيارة بين 1,010,000 و 1,080,000 جنيه. 

إم جي ONE

إم جي ONE

دعمت إم جي ONE بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، مع تقنيات الدفع الأمامي للعجلات، مقترن بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 181 حصانًا، و285 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، ويبلغ سعر السيارة نحو 1,400,000 جنيه.

جيتور T2

جيتور T2

تمتلك السيارة جيتور T2 محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يمكنه انتاج 184 حصانا، و290 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وتقنيات الجر الأمامي للعجلات، ويبدأ سعر السيارة من 1,900,000 إلى 2,150,000 جنيه.

شانجان CS35 PLUS

شانجان CS35 PLUS

تستمد شانجان CS35 PLUS قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، تيربو، سعة 1400 سي سي، قادر على إنتاج قوة إجمالية 160 حصانا، و260 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات DSG أوتوماتيك 7 غيار، وتتراوح الأسعار بين 1,049,000 و 1,249,000 جنيه.

هافال جوليان 

هافال جوليان 

تأتي هافال جوليان بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 148 حصانًا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 220 نيوتن متر، مقترن بناقل سرعات DSG أوتوماتيك، وبتقنية الدفع الأمامي، وتقدم السيارة بسعر يترواح بين 985,000 و1,135,000 جنيه.

أسعار السيارات أسعار السيارات في مصر أسعار السيارات 2026 أسعار السيارات في مصر 2026 أسعار السيارات الرياضية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باقة جديدة للإنترنت المنزلي

الإنترنت طول الشهر بدون انقطاع.. WE تعلن عن باقة جديدة والسعر مفاجأة

جمال شعبان

جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابنة الفنانة نجلاء فتحي

السلع التموينية

تحرك عاجل من التموين.. 12 سلعة بأسعار مناسبة والتوسع إلى 30 سلعة

الذهب

المعدن الاصفر يعمق خسائره.. والجنيه الذهب يخسر 2480 جنيها

سعر الذهب

1000 جنيه كاملة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

الدولار

سعر الدولار يقفز الآن في البنوك.. وهذه قيمته مقابل الجنيه

.. تشييع جنازة ابنة الفنانة نجلاء فتحي من مسجد عمر بن عبد العزيز

غدًا.. تشييع جنازة ابنة الفنانة نجلاء فتحي من مسجد عمر بن عبد العزيز

عصام عبدالفتاح

هنحاسب اللى غلط.. أول رد من عصام عبدالفتاح على واقعة ابن المعلم ومحمد معروف| خاص

ترشيحاتنا

وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتور أسامة بلبل

جولة لوكيل صحة الإسكندرية لمتابعة جاهزية المنشآت الطبية والخدمات المقدمة للمواطنين

أملاك الدولة

محافظ كفر الشيخ: تنفيذ 13 قرار إزالة ضمن الموجة الـ30 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر

محافظ البحر الأحمر يبحث الترتيبات النهائية لإنشاء موقف إقليمي بالطريق الدائري بالغردقة

بالصور

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان..
طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان..
طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان..

قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الأنظار بإطلالات صيفية

قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية
قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية
قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية

إشعال الضفة الغربية.. مخطط نتنياهو الأخير قبل الانتخابات

نتنياهو
نتنياهو
نتنياهو

فى موسمه .. طرق تخليل الزيتون الأخضر التفاحى مثل المصانع

طرق تخليل الزيتون الاخضر لمدة سنة
طرق تخليل الزيتون الاخضر لمدة سنة
طرق تخليل الزيتون الاخضر لمدة سنة

فيديو

نجوم الفن وأول رئيس لمصر

4 نجوم في شخصية واحدة.. كيف ظهر أول رئيس لمصر على الشاشة؟

علاقة قص الشعر بالقوة

من الشعر الطويل للعنة شمشون.. ماذا حدث لهالاند؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: بين أمريكا والصين.. مصر في قلب معركة الذكاء الاصطناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عكس عقارب الساعة!

المزيد