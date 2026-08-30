5 سيارات SUV يقدمها الصانع الصيني في مصر.. الأخيرة بأرخص سعر

يضم السوق المصري الكثير من السيارات الرياضية منها فئة الـ SUV متعددة الاستخدام والكروس أوفر، وتتنوع هذه الإصدارات بحسب الأداء الفني والتقني، إلى جانب العلامة الخاصة بكل اصدار ومنها العلامات الصينية.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع 5 سيارات SUV يقدمها الصانع الصيني في مصر

شيرى تيجو 7

شيرى تيجو 7

تعتمد السيارة شيري تيجو7 على محرك رباعي الأسطوانات تيربو 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 145 حصانًا، ويصل العزم الأقصى لدوران السيارة شيري تيجو 7 إلى 210 نيوتن متر، وبناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار DSG مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، ويتراوح سعر السيارة بين 1,010,000 و 1,080,000 جنيه.

إم جي ONE

إم جي ONE

دعمت إم جي ONE بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، مع تقنيات الدفع الأمامي للعجلات، مقترن بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 181 حصانًا، و285 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، ويبلغ سعر السيارة نحو 1,400,000 جنيه.

جيتور T2

جيتور T2

تمتلك السيارة جيتور T2 محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يمكنه انتاج 184 حصانا، و290 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وتقنيات الجر الأمامي للعجلات، ويبدأ سعر السيارة من 1,900,000 إلى 2,150,000 جنيه.

شانجان CS35 PLUS

شانجان CS35 PLUS

تستمد شانجان CS35 PLUS قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، تيربو، سعة 1400 سي سي، قادر على إنتاج قوة إجمالية 160 حصانا، و260 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات DSG أوتوماتيك 7 غيار، وتتراوح الأسعار بين 1,049,000 و 1,249,000 جنيه.

هافال جوليان

هافال جوليان

تأتي هافال جوليان بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 148 حصانًا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 220 نيوتن متر، مقترن بناقل سرعات DSG أوتوماتيك، وبتقنية الدفع الأمامي، وتقدم السيارة بسعر يترواح بين 985,000 و1,135,000 جنيه.