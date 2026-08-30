سوريا: تركيب جسر حربي جديد على نهر الفرات بالتعاون مع الجيش التركي

أعلن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة اليوم الأحد، تركيب جسر حربي جديد على نهر الفرات بالتعاون مع الجيش التركي.

وكتب أبو قصرة عبر حسابه على منصة "إكس": "أنهت وحداتنا بالتعاون مع الجيش التركي تركيب الجسر الحربي الجديد الرابط بين ضفتي نهر الفرات في الميادين؛ تخفيفا للأعباء عن أهلنا في دير الزور".

وأضاف: "لا يسعني هنا إلا أن أتقدم بخالص الشكر إلى أخي وزير الدفاع التركي الجنرال يشار غولر على مساعيه الحثيثة في تعزيز الثقة والتعاون بين بلدينا".

كما أفادت وزارة الدفاع السورية في بيان: "الجيش العربي السوري وبالتعاون مع الجيش التركي، ينهي تركيب جسر حربي عائم جديد يربط بين ضفتي نهر الفرات في منطقة الميادين شرق دير الزور؛ بهدف إعادة تفعيل حركة العبور بين الضفتين وتخفيف الأعباء عن أهالي المنطقة".

وشهدت مناطق شرقي سوريا خلال شهر مايو الماضي فيضانات واسعة على نهر الفرات، بعد ارتفاع غير مسبوق في منسوب المياه نتيجة الأمطار الغزيرة وذوبان الثلوج، بالتزامن مع فتح بوابات مفيض سدود في تركيا وسد الفرات.