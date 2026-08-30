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روبيو: نتطلع إلى تعزيز العلاقات مع ماليزيا في السنوات المقبلة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روبيو: نتطلع إلى تعزيز العلاقات مع ماليزيا في السنوات المقبلة

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة
أ ش أ

هنأ ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي، ماليزيا، اليوم الأحد، بعيد استقلالها، مؤكدا الشراكة العميقة والراسخة التي تربط بين البلدين.

وقال روبيو -في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية-: “بالنيابة عن الولايات المتحدة، أتقدم بأحر التهاني إلى شعب ماليزيا بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لاستقلال البلاد”.

وأضاف: "على مدى ما يقرب من سبعة عقود، جمعت الولايات المتحدة وماليزيا شراكة عميقة ومتينة راسخة في روابط اقتصادية قوية وعلاقات إنسانية متينة، والتزاما مشتركا بحرية الملاحة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة.. وبصفتها أحد أكبر المستثمرين في ماليزيا وشريكا تجاريا قيما؛ تتطلع الولايات المتحدة إلى تعزيز هذه العلاقة في السنوات المقبلة".

واختم روبيو بيانه، متمنيا لشعب ماليزيا دوام السلام والازدهار، في هذه المناسبة الخاصة.

ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي ماليزيا الولايات المتحدة

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