التعليم: التربية الدينية في البكالوريا خارج المجموع.. و70% شرط للنجاح

أكد الدكتور أكرم حسن، مساعد وزير التربية والتعليم للمبادرات الرئاسية وتطوير المناهج، أن مادة التربية الدينية في نظام البكالوريا المصرية تُدرس “خارج المجموع”، مشيرا إلى أن الطالب يشترط لنجاحه فيها الحصول على 70% على الأقل.

وقال أكرم حسن، خلال لقائه مع برنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، أن نظام الثانوية العامة بشكله الحالي يمثل ضغطًا وقسوة كبيرة على الطلاب، مؤكدًا أن نظام البكالوريا المصرية يستهدف تحقيق قدر أكبر من العدالة في العملية التعليمية، من خلال إتاحة مسارات وخيارات متعددة أمام الطلاب بما يتناسب مع قدراتهم وميولهم.

مسارات البكالوريا

وأشار مساعد وزير التربية والتعليم للمبادرات الرئاسية وتطوير المناهج، إلى أن كل مسار من مسارات البكالوريا يتضمن مادتين يختارهما الطالب، بالإضافة إلى 3 مواد إجبارية.