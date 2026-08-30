مسألة وقت.. فليك يتحدث عن مستوى يامال مع برشلونة

كشف الألماني هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، أن استعادة لامين يامال، لاعب الفريق الأول، لمستواه مجرد مسألة وقت.

وقال في تصريحات عبر مؤتمر صحفي: "أعلم أن الجميع قلقون بشأن لامين، كيف هو وما وضعه، وبالطبع، إذا نظرتم إلى حالته، فقد خاض كأس العالم بعد إصابة كبيرة، عاد الآن بعد عطلة استمرت ثلاثة أسابيع، وربما لم تكن المباراة الأولى أفضل مبارياته، لكنني قلت إنني كنت سعيدًا ببدئه المباراة، وقد عمل من أجل الفريق".

وعن مستوى يامال المتراجع في الشوط الأول أمام بلباو، الخميس الماضي، والذي رفع من أدائه بعد الاستراحة، أضاف: "لعب 90 دقيقة أمام بلباو، وفي الوقت الحالي، من الجيد له أيضًا أن يقضي 90 دقيقة كاملة على أرض الملعب، رأيناه في بعض اللقطات عند هذا المستوى العالي فعلًا، وربما لم تتمكنوا من رؤية ذلك في الحصة التدريبية مساء الأحد، لكنني رأيته وكان الأمر ممتازًا، الجميع يحب لامين، وهو يسير في الطريق الصحيح، وعلينا أن ندعمه، ونحن نفعل ذلك".

وعانى اللاعب - البالغ 19 عامًا - في المباراة الأولى لبرشلونة الموسم الجاري أمام إلتشي، لكنه قدم أداءً أفضل أمام أتلتيك بلباو في المباراة الثانية، على الرغم من عدم تسجيله أي هدف.

فوز برشلونة

وفاز برشلونة في أول مباراتين له الموسم الجاري، مع اعتماد البرازيلي رافينيا كرأس حربة مؤقت، بعدما فشل حامل اللقب في التعاقد مع هدفه الرئيس الأرجنتيني جوليان ألفاريز، من أتلتيكو مدريد.