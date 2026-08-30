قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحرس الثوري يتوعد بإحكام إغلاق مضيق هرمز بعد الضربات الأمريكية
وكالة فارس: قصف أمريكي يستهدف محيط مدينة الأهواز
الحرس الثوري الإيراني يرد على الضربات الأمريكية: واشنطن ستدفع الثمن
الحرب تشتعل.. إعلام إيراني: إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في مدينة خمين
تصل لـ50 جنيها.. أسباب ارتفاع أسعار الطماطم وموعد انخفاضها
بوتين يحسم موقف موسكو : روسيا لن تتخلى عن إيران رغم التصعيد الأمريكي
الرئيس الصيني لدى وصوله مصر: أشعر بكل دفء على أرض تحتضن حضارة عريقة.. وعلاقاتنا مع القاهرة تزداد قوة
رسميا.. مصطفى شوبير يجدد تعاقده مع الأهلي حتى عام 2029
علي ماهر يحصل على رخصة Pro التدريبية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
مطار القاهرة يستقبل أكثر من 3 ملايين راكب خلال أغسطس بزيادة 9% عن العام السابق
ترامب لـ فوكس نيوز: دمرنا الكثير من رادارات إيران بينها منظومات حاولت إعادة بنائها
فود بلوجر شهير يتصدر تريند إنستجرام بالقناع الأسود.. ما القصة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إصابات بين الفلسطينيين بالرصاص الحي خلال هجوم للمستوطنين شرق رام الله

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
أ ش أ

أصيب أربعة فلسطينيين بالرصاص الحي، مساء اليوم الأحد، خلال هجوم شنه مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، على قرية المغير، شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر فلسطينية، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، بأن مجموعات من المستوطنين هاجمت القرية، واعتدت على مركبات المواطنين، فيما وفرت قوات الاحتلال الحماية لهم، وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام صوب الأهالي، ما أدى إلى إصابة أربعة فلسطينيين بالرصاص الحي، اثنان منهم في الفخذ، وثالث في الصدر، ورابع في البطن، جرى نقلهم إلى المستشفى بواسطة مركبات إسعاف، إضافة لإصابة العشرات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وبحالات اختناق.

وذكرت أن المستوطنين حاولوا مهاجمة عدد من المنازل، من بينها منزل المواطن شعبان أبو عليا، فيما اقترب آخرون من المنازل الواقعة غرب القرية.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ جنود الاحتلال والمستوطنون خلال شهر يوليو الماضي 2,256 اعتداء ضد المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم، حيث نفذت قوات الاحتلال 1458 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون 798 اعتداء.

وبيّنت الهيئة أن الاعتداءات تركزت في محافظات رام الله والبيرة بواقع 260 اعتداءً، ونابلس بـ247، وجنين بـ190، وبيت لحم بـ185، والخليل بـ170، مشيرة إلى أن هذه الأرقام تكشف عن تكامل واضح بين أدوات القوة العسكرية وإرهاب المستوطنين، إذ يوفر جيش الاحتلال بيئة الحماية والإسناد والبيئة الحاضنة التي تسمح بتوسيع الاعتداءات وتحويل نتائجها إلى وقائع مستمرة على الأرض.

الرصاص الحي هجوم مستوطنون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني .. اضغط هنا

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2026

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2026 .. درجاتك هنا

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

برقم الجلوس ..رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

لينك نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

لينك نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 على صدى البلد ..درجاتك هنا

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 على صدى البلد ..برقم الجلوس

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني بنسبة نجاح 92.2% للنظام الحديث و99% للقديم

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني على موقع صدى البلد..بعد قليل

خلف الزناتي - نقيب المعلمين

بشرى للمعلمين.. صرف 10 آلاف جنيه باقي الميزة التأمينية

ترشيحاتنا

تويوتا هايس

تويوتا هايس تتحول إلى منزل متنقل 4x4 يتفوق على لاند كروزر في المساحة

شاومي

شاومي تطلق هاتف Redmi Note 17 Pro Max عالمياً ببطارية تدوم 3 أيام

سيارات زيرو شبابية في مصر

لا تتخطي مليون جنيه.. سيارات زيرو شبابية في مصر

بالصور

تصل لـ50 جنيها.. أسباب ارتفاع أسعار الطماطم وموعد انخفاضها

سعر الطماطم اليوم
سعر الطماطم اليوم
سعر الطماطم اليوم

نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

سيرين عبد النور تتألق بإطلالة ساحرة على البحر.. فستان أسود يخطف الأنظار

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

دراسة: الإفراط في تناول السكر خلال الطفولة يرتبط بزيادة خطر الإصابة بـ 5 أنواع من السرطان

تناول السكر خلال الطفولة يرتبط بالسرطان
تناول السكر خلال الطفولة يرتبط بالسرطان
تناول السكر خلال الطفولة يرتبط بالسرطان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: القاهرة وبكين.. حين تلتقي حضارتان لصناعة المستقبل

المزيد