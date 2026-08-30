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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. توغلات جديدة لقوات الاحتلال جنوب سوريا

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

شهد ريفا درعا والقنيطرة تحركات عسكرية إسرائيلية جديدة، اليوم الأحد، شملت توغلا داخل عدة قرى دون ورود أنباء عن أي عمليات اعتقال.

وأفادت وسائل الإعلام السوري بأن دورية للاحتلال الإسرائيلي مكوّنة من ست آليات عسكرية تتوغل في بلدة طرنجة بريف القنيطرة الشمالي وتقوم بمداهمة منزلين وتفتيشهما.

وأضاف الإعلام السوري أن دورية أخرى مكوّنة من ثلاث آليات قامت بنصب حاجز في بلدة العجرف بالريف الأوسط لتفتيش المارة والسيارات دون ورود اي معلومات عن حالات اعتقال.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت مصادر أهلية في محافظة درعا جنوب سوريا في حديث لـRT بتوغل قوة إسرائيلية من 3 عربات ظهر اليوم في وادي الرقاد بريف المحافظة الغربي، تزامنا مع تحليق للمروحيات على ارتفاع منخفض.

وأشارت المصادر إلى أن تحليق المروحيات التابعة للجيش الإسرائيلي شمل أجواء المحافظة وتحديدا فوق مدينة طفس ومناطق آخرى.

تحركات عسكرية إسرائيلية اعتقال دورية آليات عسكرية القنيطرة

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