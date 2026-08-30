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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أكرم حسن: التعليم الثانوي لم يشهد تطويرًا منذ 40 عامًا.. و3 مواد إجبارية في البكالوريا

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
محمود محسن

أكد الدكتور أكرم حسن، مساعد وزير التربية والتعليم للمبادرات الرئاسية وتطوير المناهج، أن مرحلة التعليم الثانوي لم تشهد تطويرًا حقيقيًا منذ نحو 40 عامًا، مشيرًا إلى أن نظام البكالوريا المصرية يأتي في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة التعليم وإعادة هيكلة المرحلة الثانوية.

وقال أكرم حسن، خلال لقاء له لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، أن كل مسار من مسارات البكالوريا يتضمن مادتين يختارهما الطالب، بالإضافة إلى 3 مواد إجبارية.

 مادة الثقافة المالية خارج المجموع

وتابع مساعد وزير التربية والتعليم للمبادرات الرئاسية وتطوير المناهج، أن اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية والتاريخ تعد المواد الإجبارية ضمن نظام البكالوريا، بينما تأتي مادة الثقافة المالية خارج المجموع.

أكرم حسن وزير التربية والتعليم التعليم الثانوي البكالوريا المصرية المرحلة الثانوية

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