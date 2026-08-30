التعليم توقع بروتوكولا لإتاحة تدريس كتاب اللغة الألمانية «Dabei» بنظام البكالوريا المصرية

شهد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم ومعهد جوته ودار "هوبر" للنشر بشأن تنظيم حقوق استغلال واستخدام الكتاب التعليمي «Dabei» للغة الألمانية (المستويين A1.1 وA1.2)، إلى جانب المحتوى الرقمي المصاحب له من مواد صوتية ومرئية، واستخدامه في إطار نظام البكالوريا المصرية بداية من العام الدراسي 2026 / 2027.

ووقع البروتوكول الدكتور جبريل حميدة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، وليلي كوبلر، المدير الإقليمي لمعهد جوته، وسالي بندق، الممثل الإقليمي لدار هوبر للنشر في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وميلاني مولتمان، ممثلة عن السفارة الألمانية.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف عمق الشراكة الممتدة بين مصر وألمانيا، خاصةً في مجالي التعليم والثقافة، والتعاون القائم بين الوزارة ومعهد جوته، والذي يقوم على الثقة المتبادلة والانفتاح والتعاون المستمر، بما يدعم جهود الارتقاء بتدريس اللغة الألمانية في مصر، مشيرًا إلى أن التعاون مع معهد جوته ودار "هوبر" للنشر يأتي في إطار حرص الوزارة على توسيع نطاق الشراكات الدولية والاستفادة من الخبرات الألمانية المتميزة في مجال تعليم اللغة الألمانية، بما يوفر فرصًا أفضل أمام الطلاب المصريين لاكتساب مهارات لغوية متقدمة، ويدعم قدرتهم على مواصلة تعليمهم والتأهل لمسارات أكاديمية ومهنية متنوعة.

وأعرب الوزير محمد عبد اللطيف عن تطلعه إلى أن يشكل هذا البروتوكول نقطة انطلاق لمزيد من التعاون المثمر خلال الفترة المقبلة، وأن يسهم بصورة ملموسة في دعم جهود الوزارة للارتقاء بجودة تعليم اللغة الألمانية، وتعزيز فرص الطلاب في الاستفادة من الخبرات والشراكات الدولية.

وأعرب الجانب الألمانى عن سعادته للمشاركة اليوم في توقيع هذا البروتوكول، مؤكدًا أنه يمثل خطوة مهمة في مسيرة التعاون المصري الألماني في مجال التعليم، ويعكس حرص الجانبين على مواصلة العمل المشترك من أجل تعزيز جودة تعليم اللغة الألمانية في مصر.

كما ثمن الجانب الألمانى التعاون الوثيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، واعتزازهم بالدور الذي يقوم به معهد جوته ودار هوبر للنشر في دعم هذا المشروع، وكذلك بالدعم المقدم من السفارة الألمانية بالقاهرة، كما أعربوا عن تطلعهم إلى أن يسهم هذا التعاون في تحقيق أهدافه، وأن يشكل نموذجًا ناجحًا للشراكة المصرية الألمانية في مجال التعليم، بما يعود بالنفع على الطلاب ويدعم مستقبل تعليم اللغة الألمانية في مصر.

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تعزيز جودة تدريس اللغة الألمانية وتطوير الموارد التعليمية المقدمة للطلاب، والاستفادة من المحتوى التعليمي الحديث والوسائط الرقمية في دعم العملية التعليمية بنظام شهادة البكالوريا المصرية.

وحضر من جانب الوزارة، السفير ياسر عثمان، مستشار الوزير للعلاقات الدولية، وإيمان ياسين، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية.