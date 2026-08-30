سيميوني بعد ثلاثية إشبيلية: أليكس باينا يرد على ثقة المنتخب.. وألفاريز لاعب استثنائي

أعرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، عن سعادته بالمستوى الذي ظهر به فريقه خلال الفوز على إشبيلية بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت مساء أمس السبت على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وأكد سيميوني أن لاعبي أتلتيكو مدريد قدموا مباراة قوية على المستويين الدفاعي والهجومي، خاصة في عمليات استخلاص الكرة والتحول السريع عند امتلاكها.

سيميوني: قدمنا مباراة جيدة جدًا

وقال المدير الفني لأتلتيكو مدريد خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: «كان لدينا الحظ بأن نقدم مباراة جيدة جدًا. قام الأولاد بعمل ممتاز سواء في الاستخلاص أو، بشكل خاص، في الانتقال عند الخروج بالكرة».

وأضاف: «كنا نعلم أن إشبيلية قادم من نتيجتين جيدتين جدًا، مع ذلك الحماس الذي يدفعه لمحاولة الضغط العالي».

إشادة خاصة بأليكس باينا

وتوقف سيميوني عند تألق أليكس باينا، الذي سجل هدفين في شباك إشبيلية، مؤكدًا أن اللاعب يعيش حالة كبيرة من الثقة بعد مشاركته مع المنتخب الإسباني وتتويجه بكأس العالم، إلى جانب الثقة التي حصل عليها من مدرب المنتخب خلال البطولة.

وقال سيميوني: «لا حاجة للكلام كثيرًا، الأمور تُرى. من الواضح أن ذلك التحفيز وذلك التأثير الذي أحدثه في قلبه وعقله بعد الفوز بالمونديال، وتلك الثقة التي حصل عليها من المدرب لأنه لعب كل المباريات، يردها لنا اليوم بلعبه وعمله».

وتابع: «نحن بحاجة إليه. نحتاج هذا منه، ومن الواضح أننا سنطالبه بالحفاظ عليه، فهذا هو المطلوب وهو الأكثر تعقيدًا».

سيميوني يكشف أهمية هيولماند

كما تحدث المدرب الأرجنتيني عن الإضافة التي يقدمها الدنماركي مورتن هيولماند مع أتلتيكو مدريد، مشيرًا إلى أن أبرز ما يقدمه للفريق هو تحقيق التوازن في وسط الملعب.

وقال: «التوازن، بشكل أساسي. يأتي من بطولة تُلعب بوتيرة أبطأ، لا تملك السرعة الموجودة في الدوري الإسباني أو الإنجليزي».

وأوضح: «يحاول شيئًا فشيئًا اكتساب الأمان والسرعة، خاصة في لعبه. لديه تمريرة جيدة بين الخطوط، قوي بالرأس... نأمل أن يستمر في التحسن، نحن بحاجة إليه وسنطالبه لأنه يملك المؤهلات ليساعدنا».

مستقبل ألفاريز يفرض نفسه على تصريحات سيميوني

وعندما سُئل سيميوني عن توقعاته بشأن تحركات أتلتيكو مدريد مع اقتراب غلق سوق الانتقالات، رفض المدير الفني الكشف عن تفاصيل إضافية، خاصة في ظل الجدل الدائر حول مستقبل جوليان ألفاريز.

وقال: «لن أقوله الآن بسبب ما يحدث لجوليان (ألفاريز) وكل ما يدور حوله، حتى لا تضيفوه أنتم من جانبكم».

وأضاف: «أقول دائمًا إنه يمكن أن يحدث شيء (في سوق الانتقالات)، أقول الشيء نفسه كل عام. هذه كرة قدم، ويمكن أن يحدث شيء دائمًا. لكني لا أقوله لشيء خاص، حسنًا؟» قبل أن يضحك.

«ألفاريز لاعب استثنائي»

واختتم سيميوني حديثه بالكشف عن موقفه من جوليان ألفاريز، مؤكدًا أن اللاعب يمر بمرحلة خاصة، وأن الجهاز الفني سيواصل تقديم الدعم له خلال الفترة المقبلة.

وقال: «هو في عمليته الشخصية. سنكون هنا، أكرر مرة أخرى، لنساعده من الناحية الرياضية وليساعدنا هو، لأنه لاعب استثنائي».

ويأتي فوز أتلتيكو مدريد على إشبيلية ليمنح الفريق دفعة قوية في بداية مشواره بالدوري الإسباني، خاصة مع تألق أليكس باينا وحصول الفريق على إشادة مدربه بعد الأداء القوي الذي قدمه خارج أرضه.