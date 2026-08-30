ضبط شخص صدم سيارة آخر وتعدى عليه بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من قائد سيارة "ملاكى" لقيامه بالسير برعونة والاصطدام بسيارته والتعدى عليه بالسب بالقاهرة.

بالفحص، أمكن تحديد القائم على النشر، وهو سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وبسؤاله أفاد بأنه حال سيره بسيارته "سارية التراخيص" بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة الحدائق بتاريخ 26 الجارى، قام قائد سيارة أخرى بالسير برعونة والاصطدام بسيارته وإحداث تلفيات بها، وحال معاتبته قام بالتعدى عليه بالسب.

أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بالصور "سارية التراخيص"، وقائدها، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية.





