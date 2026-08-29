«قمر الحفش» يظهر في السماء.. ماذا حدث خلال 5 ساعات و38 دقيقة؟

شهدت سماء مناطق واسعة من العالم ظاهرة فلكية لافتة، تمثلت في خسوف جزئي عميق للقمر، تزامن مع اكتمال بدر شهر أغسطس، المعروف تقليديًا باسم «قمر الحفش».

وخلال الظاهرة، دخل نحو 96% من قرص القمر في منطقة ظل الأرض، بينما ظل جزء صغير منه مضاءً بأشعة الشمس، ليظهر القمر في مشهد استثنائي بلون نحاسي مائل إلى الأحمر، ما جعله يبدو قريبًا من هيئة «القمر الدموي».

وشوهد الخسوف في مناطق واسعة من أميركا الشمالية والجنوبية وأوروبا وأفريقيا.

لماذا تحول لون القمر إلى الأحمر؟

يحدث الخسوف عندما تقع الأرض بين الشمس والقمر، فتحجب أشعة الشمس المباشرة عن جزء كبير من سطح القمر.

لكن اختفاء الضوء المباشر لا يعني أن القمر يصبح مظلمًا تمامًا؛ إذ يمر جزء من ضوء الشمس عبر الغلاف الجوي للأرض، وتتشتت الموجات الضوئية الأقصر، بينما تتمكن الألوان الحمراء والبرتقالية من الوصول إلى سطح القمر، فيظهر بلون نحاسي أو أحمر.

وتختلف درجة اللون من خسوف إلى آخر بحسب طبيعة الغلاف الجوي للأرض، وما يحتويه من غبار وسحب وجسيمات عالقة، وهو ما قد يجعل القمر يظهر أحيانًا بلون نحاسي خافت أو أحمر داكن.

ماذا حدث في 5 ساعات و38 دقيقة؟

لم تكن الظاهرة مجرد لحظة عابرة، إذ استغرقت مراحل الخسوف المختلفة نحو 5 ساعات و38 دقيقة، بينما كانت اللحظات الأكثر إثارة عند بلوغ الخسوف ذروته، بعدما غطى ظل الأرض الجزء الأكبر من قرص القمر.

وتمكن مراقبو السماء من متابعة الحافة المنحنية لظل الأرض وهي تتحرك تدريجيًا فوق سطح القمر، قبل أن تبدأ في الانحسار عنه.

كما رصد بعض المتابعين شريطًا دقيقًا يميل إلى اللون الفيروزي بالقرب من المنطقة الفاصلة بين الجزء المضيء والجزء المحمر.

سر تسمية «قمر الحفش»

أما اسم «قمر الحفش»، فهو تسمية تقليدية لبدر شهر أغسطس، ارتبطت ببعض الشعوب الأصلية في أميركا الشمالية، بسبب وفرة أسماك الحفش في البحيرات والأنهار خلال هذا الوقت من العام.

ويُعرف البدر أيضًا بتسميات أخرى، من بينها «قمر الذرة الخضراء» و«قمر الحبوب»، في ارتباط بمواسم الحصاد خلال أواخر فصل الصيف.

وجاء الخسوف بعد نحو 16 يومًا من الكسوف الكلي للشمس الذي وقع في 12 أغسطس 2026، في ظاهرة تعكس الاصطفاف الفلكي بين الشمس والأرض والقمر.

ويترقب هواة الفلك خلال الفترة المقبلة عددًا من الظواهر السماوية، من بينها اكتمال «قمر الحصاد» في سبتمبر، إلى جانب ظواهر فلكية أخرى ينتظرها مراقبو السماء حول العالم.