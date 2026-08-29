قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصين تقدم مساعدات عاجلة لنيبال وترسل خبراء أنفاق لدعم جهود الإنقاذ عقب كارثة الانهيارات الطينية
إصابة 6 أشخاص وإجلاء 200 في هجوم روسي على أطراف كييف
ليه في ناس بتعرق أكتر من غيرها.. اعرف السبب
هال سيتي يواصل انتصاراته في البريميرليج
حسام الغمري: الخوض في الأعراض وتشويه الخصوم سلوك إخواني
الكشف عن تمويل دولي لمشروع شدوان لطاقة الرياح في مصر بـ 100 مليون دولار
غدا.. البنك المركزي يبيع أذون خزانة بـ 140 مليار جنيه
سرعة الرياح 70 كم.. تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن حالة البحر المتوسط
معتمد جمال يجتمع بجهازه المعاون لوضع خطة الزمالك لمواجهة بتروجت
الدرع والسيف.. حسام الغمري: الوطن إذا نادى التف الشعب حول جيشه
هادي حسين يحصد برونزية الجودو في دورة ألعاب البحر المتوسط
ميت سريريًا .. نائب لبناني يفجر مفاجأة بشأن مجتبى خامنئي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

«قمر الحفش» يظهر في السماء.. ماذا حدث خلال 5 ساعات و38 دقيقة؟

خسوف القمر
خسوف القمر
أحمد أيمن

شهدت سماء مناطق واسعة من العالم ظاهرة فلكية لافتة، تمثلت في خسوف جزئي عميق للقمر، تزامن مع اكتمال بدر شهر أغسطس، المعروف تقليديًا باسم «قمر الحفش».

وخلال الظاهرة، دخل نحو 96% من قرص القمر في منطقة ظل الأرض، بينما ظل جزء صغير منه مضاءً بأشعة الشمس، ليظهر القمر في مشهد استثنائي بلون نحاسي مائل إلى الأحمر، ما جعله يبدو قريبًا من هيئة «القمر الدموي». 

وشوهد الخسوف في مناطق واسعة من أميركا الشمالية والجنوبية وأوروبا وأفريقيا.

لماذا تحول لون القمر إلى الأحمر؟

يحدث الخسوف عندما تقع الأرض بين الشمس والقمر، فتحجب أشعة الشمس المباشرة عن جزء كبير من سطح القمر.

لكن اختفاء الضوء المباشر لا يعني أن القمر يصبح مظلمًا تمامًا؛ إذ يمر جزء من ضوء الشمس عبر الغلاف الجوي للأرض، وتتشتت الموجات الضوئية الأقصر، بينما تتمكن الألوان الحمراء والبرتقالية من الوصول إلى سطح القمر، فيظهر بلون نحاسي أو أحمر.

وتختلف درجة اللون من خسوف إلى آخر بحسب طبيعة الغلاف الجوي للأرض، وما يحتويه من غبار وسحب وجسيمات عالقة، وهو ما قد يجعل القمر يظهر أحيانًا بلون نحاسي خافت أو أحمر داكن.

ماذا حدث في 5 ساعات و38 دقيقة؟

لم تكن الظاهرة مجرد لحظة عابرة، إذ استغرقت مراحل الخسوف المختلفة نحو 5 ساعات و38 دقيقة، بينما كانت اللحظات الأكثر إثارة عند بلوغ الخسوف ذروته، بعدما غطى ظل الأرض الجزء الأكبر من قرص القمر.

وتمكن مراقبو السماء من متابعة الحافة المنحنية لظل الأرض وهي تتحرك تدريجيًا فوق سطح القمر، قبل أن تبدأ في الانحسار عنه. 

كما رصد بعض المتابعين شريطًا دقيقًا يميل إلى اللون الفيروزي بالقرب من المنطقة الفاصلة بين الجزء المضيء والجزء المحمر.

سر تسمية «قمر الحفش»

أما اسم «قمر الحفش»، فهو تسمية تقليدية لبدر شهر أغسطس، ارتبطت ببعض الشعوب الأصلية في أميركا الشمالية، بسبب وفرة أسماك الحفش في البحيرات والأنهار خلال هذا الوقت من العام.

ويُعرف البدر أيضًا بتسميات أخرى، من بينها «قمر الذرة الخضراء» و«قمر الحبوب»، في ارتباط بمواسم الحصاد خلال أواخر فصل الصيف.

وجاء الخسوف بعد نحو 16 يومًا من الكسوف الكلي للشمس الذي وقع في 12 أغسطس 2026، في ظاهرة تعكس الاصطفاف الفلكي بين الشمس والأرض والقمر.

ويترقب هواة الفلك خلال الفترة المقبلة عددًا من الظواهر السماوية، من بينها اكتمال «قمر الحصاد» في سبتمبر، إلى جانب ظواهر فلكية أخرى ينتظرها مراقبو السماء حول العالم.

خسوف القمر قمر الحفش تفاصيل خسوف القمر القمر الدموي موعد خسوف القمر ظاهرة فلكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل 2500 جنيه| خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

السفير حداد الجوهري

العثور عليه في مكة.. الخارجية: إنهاء إجراءات عودة المصري عمر أبو السعود إلى القاهرة| خاص

مجلس الدولة

فارة بها سلك تثير الذعر داخل مجلس الدولة بالرحاب

العودة إلى التوقيت الشتوي

قرار تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبدء الشتوي رسميا

أسعار البيض

بعد الجدل حول السالمونيلا.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار البيض

الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 29 أغسطس 2026 في مصر.. استقرار عيار 21 والجنيه الذهب

مجلس الدولة

إخلاء مقر مجلس الدولة بالرحاب للاشتباه في وجود جسم غريب.. واستدعاء خبراء المفرقعات

الأهلي

مدافع الاتحاد السكندري يدخل حسابات الأهلي للتعاقد معه في يناير

ترشيحاتنا

جنوب لبنان

تفجير ضخم بين بلدتي مركبا ورب ثلاثين جنوبي لبنان

قصف وغارات إسرائيلية

لبنان.. غارات إسرائيلية على النبطية وحاريص وحداثا

صورة - أرشيفية

واشنطن بوست : الاقتصاد الأمريكي أضاف وظائف أقل عن السابق مع استمرار تباطؤ سوق العمل

بالصور

وصفات طبيعية لتكبير الشفاه وتوريدها .. مكونات طبيعية تمنح مظهرًا ممتلئًا

وصفة ملمع طبيعي لترطيب وتكبير الشفاه
وصفة ملمع طبيعي لترطيب وتكبير الشفاه
وصفة ملمع طبيعي لترطيب وتكبير الشفاه

على الشاطئ .. منة عرفة تتألق بإطلالة صيفية جريئة

منة عرفة
منة عرفة
منة عرفة

الأكاديمية العسكرية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الثانية لطلبة مركز قناة السويس

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الثانية لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الثانية لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الثانية لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس

مع انتشار حمى كسار العظام في فلوريدا .. كيف تحمي نفسك من مرض البعوضة

كيف تقي نفسك من الإصابة بحمى كسار العظام؟
كيف تقي نفسك من الإصابة بحمى كسار العظام؟
كيف تقي نفسك من الإصابة بحمى كسار العظام؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب : النفط يضرب الاقتصاد العالمي بسبب نقص الإمدادات من الخليج العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الحب بين الاحتياج والخوف

د.هبة محمد عيد

د.هبة محمد عيد تكتب: قاع الهامور.. الهروب الساخر من قسوة الواقع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب: معادلة الاشتباك الذكي.. هل تتغير قواعد اللعبة في المشهد الحزبي؟

المزيد