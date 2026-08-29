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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نموذج إيجابي من داخل أحد مكاتب التأمينات.. توزيع حلوى المولد النبوي على المواطنين

مكتب تأمينات اسيوط
مكتب تأمينات اسيوط
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من داخل أحد مكاتب التأمينات، يُظهر نموذجًا إيجابيًا في التعامل مع المواطنين، من خلال حسن الاستقبال والتنظيم باستقبالهم بتوزيع حلوى المولد النبوى على العملاء .

كما ظهر خلال المقطع قيام العاملين بالمكتب بتوزيع الحلوى على المواطنين بمناسبة المولد النبوي الشريف، في لفتة إنسانية تعكس روح الود والتقدير للمواطنين.

https://www.elbalad.news/7087462

ويؤكد أحد العاملين بمكتب التأمينات بأن تقديم الخدمة لا يقتصر فقط على إنجاز الإجراءات، وإنما يمتد ليشمل حسن التعامل والاهتمام بالمترددين.

وتأتي هذه الصورة الإيجابية في إطار التوجيهات المتكررة اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بضرورة حسن استقبال المواطنين ومعاملتهم بصورة تليق بهم، والتأكيد على أن احترام المواطن وحسن التعامل معه يمثلان جزءًا أساسيًا من جودة الخدمة المقدمة.

https://www.facebook.com/share/v/1DQAUgTFZz/

وتؤكد مثل هذه النماذج أن داخل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي العديد من الكوادر التي تحرص على أداء عملها بمهنية والتعامل مع المواطنين بروح إنسانية راقية.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مكاتب التأمينات المواطنين حسن الاستقبال

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