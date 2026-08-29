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ليه في ناس بتعرق أكتر من غيرها.. اعرف السبب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ليه في ناس بتعرق أكتر من غيرها.. اعرف السبب

التعرق
التعرق
اسماء محمد

يعاني عدد كبير من الأشخاص من زيادة التعرق في فصل الصيف مقارنة بالآخرين .. فما السبب في ذلك؟

ووفقا لما ذكره موقع مايو كلينك اليكم أهم أسباب فرط التعرق وعلامات الخطر.

أسباب فرط التعرق 

إذا لم يكن لفرط التعرق سبب طبي كامن، فإنه يُسمى حينئذٍ فرط التعرق الأولي ويحدث ذلك عندما لا يكون سبب التعرق الزائد ارتفاع درجة الحرارة الجسم أو زيادة النشاط البدني وقد يكون فرط التعرق الأولي وراثيًا بشكل جزئي على الأقل.

أما إذا كان التعرق الزائد ناتجًا عن حالة طبية كامنة، فإنه يُسمى حينئذٍ فرط التعرق الثانوي.

تشمل الحالات المرَضية التي قد تُسبب فرط التعرق ما يلي:

تضخم الأطراف

نقص السكر في الدم الناتج عن السكري

حُمّى مجهولة السبب

فرط الدرقية (فرط نشاط الغدة الدرقية)

العدوى

ابيضاض الدم (لُوكيميا)

لمفومة

الملاريا

الآثار الجانبية للأدوية، مثلما يحدث أحيانًا عند تناول بعض أنواع حاصرات مستقبلات بيتا ومضادات الاكتئاب

انقطاع الطمث

الأمراض العصبية

ورم القواتم وهو مرض نادر يصيب الغدة الكظرية

السل

علامات الخطر 

اطلب العناية الطبية الفورية إذا كنت تتعرق بشدة، مع الشعور بدوار أو ألم في الصدر أو غثيان أو في الحالات التالية:

التعرق المفاجئ بمعدلات أكبر من المعتاد.

إذا كان التعرق يعوق روتين حياتك اليومي.

إذا كانت تصيبك نوبات تعرق ليلي من دون سبب واضح.

إذا سبب لك التعرق اضطرابًا نفسيًا، أو انسحابًا اجتماعيًا.

التعرق أسباب التعرق فرط التعرق أسباب فرط التعرق علامات الخطر

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