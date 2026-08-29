غدا.. البنك المركزي يبيع أذون خزانة بـ 140 مليار جنيه

رفع البنك المركزي المصري من حجم طرح المستهدف لأذون الخزانة اعتبارا من غدٍ الأحد 30-8-2026 على أساس أسبوعي بفارق زيادة يبلغ 35 مليار جنيه بما يساوي 698.7 مليون دولار.

وبحسب ما كشفه تقرري صادر عن البنك المركزي المصري فإن من المقرر بيع أجلي 182 و 364 يوما بقيمة تبلغ 140 مليار جنيه بما يعادل 2.791 مليار دولار مقارنة بـ105 مليار جنيه خلال الأحد الماضي.

ومن المقرر بيع أجلي الخزانة نيابة عن وزارة المالية بهدف السيطرة على الفجوة التمويلية بالخزانة العامة.

وسيتم بيع أجل 182 يوما بقيمة 65 مليار جنيه و أجل 364 يوما بقيمة 75 مليار جنيه.

مع بيع أذون خزانة بقيمة 140 مليار جنيه غدا، سيتبقي لها طرحًا واحدًا بقيمة 160 مليار جنيه بما يعادل 3.2 مليار دولار .

يتضمن الطرح الثاني، بيع أجلي 91 و 273 يوما بقيمة تبلغ 140 مليار جنيه بالإضافة لسندات خزانة من استحقاق 3 سنوات ذو عائد ثابت بقيمة 20 مليار جنيه.