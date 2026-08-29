إصابة 6 أشخاص وإجلاء 200 في هجوم روسي على أطراف كييف

تسبب هجوم روسي في اندلاع حريق بأحد المباني السكنية الشاهقة في منطقة سفياتوشينسكي بالعاصمة كييف، فيما أسفرت انفجارات وقعت في منطقة بوتشا عن إصابة 6 أشخاص وإجلاء أكثر من 200 شخص.

وذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم"، اليوم السبت، نقلا عن هيئة الطوارئ الحكومية الأوكرانية، أن الهجوم الروسي الذي وقع خلال ليلة السبت تسبب في اندلاع حريق داخل إحدى الشقق بالطابق التاسع والأخير من مبنى سكني مكون من تسعة طوابق في منطقة سفياتوشينسكي.

وأضافت أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق سريعا ومنعت امتداده إلى الشقق المجاورة، إلا أن الطوابق الواقعة بين الشقة وسطح المبنى تعرضت للدمار، مشيرة إلى عدم وقوع وفيات أو إصابات جراء الحريق.