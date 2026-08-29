مش مصدقين إننا خايفين عليهم .. مدرب لياقة بدنية يحذر من نظام الطيبات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمدرب لياقة بدنية، تحدث خلاله عن معاناة والدته ودخولها العناية المركزة، مرجعًا ذلك إلى عدم الالتزام بنظام غذائي مناسب واتباعها لـ نظام الطيبات.

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وقال خلال الفيديو إن بعض كبار السن لا يقتنعون بتحذيرات أبنائهم وحرصهم على صحتهم، مؤكدًا أن خوف الأبناء عليهم ليس مبالغة، وإنما نابع من رغبتهم في الحفاظ على حياتهم وصحته من هذا النظام اللعين.

وأضاف أن اتباع العادات الغذائية الخاطئة، خاصة مع التقدم في العمر، قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، داعيًا كبار السن إلى الاهتمام بنظامهم الغذائي والاستماع إلى نصائح أبنائهم والمتخصصين.

الفيديو حظي بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تعاطف من المتابعين مع صاحب الفيديو ووالدته، وتأكيد على أهمية الاهتمام بصحة كبار السن وعدم الاستهانة بالنصائح الطبية والغذائية.