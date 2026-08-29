دبلوم صنايع 3 سنوات في تنسيق الدبلومات الفنية 2026 .. قائمة الكليات والمعاهد المتاحة وموعد التسجيل

يترقب آلاف الطلاب من خريجي الدبلومات الفنية 2026 إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الموعد الرسمي لبدء أعمال تنسيق الشهادات الفنية للعام الجامعي 2026 2027 وذلك بعد إعلان نتائج الدور الثاني وبدء استعداد الطلاب لتسجيل رغباتهم إلكترونيا للالتحاق بالكليات والمعاهد المتاحة وفقا لقواعد القبول التي يحددها مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.

أعمال تنسيق الشهادات

وتشمل مرحلة تنسيق الدبلومات الفنية 2026 الطلاب الحاصلين على شهادات التعليم الفني بمختلف تخصصاته سواء الدبلومات الصناعية أو التجارية أو الزراعية أو الفندقية بنظامي الدراسة الثلاث سنوات والخمس سنوات حيث تختلف الكليات والمعاهد المتاحة أمام كل طالب وفقا لنوع الشهادة والتخصص والمجموع والقواعد المنظمة للقبول.

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2026

من المنتظر أن تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة المقبلة الموعد الرسمي لفتح باب تسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية 2026 وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات الخاصة بمراحل تنسيق الثانوية العامة واستكمال أعمال القبول بالجامعات والمعاهد.

ويعد تنسيق الدبلومات الفنية من المراحل المهمة التي تحظى باهتمام كبير من الطلاب وأولياء الأمور كل عام حيث يحدد التنسيق الكليات والمعاهد التي يمكن للطالب التقدم إليها وفقا لمجموعه ونوع الشهادة والتخصص والطاقة الاستيعابية المتاحة.

ويضم التنسيق الطلاب الحاصلين على شهادات التعليم الفني بنظامي الثلاث سنوات والخمس سنوات وفقا للقواعد التي يعلنها مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد مع مراعاة التوزيع الجغرافي وشروط القبول الخاصة بكل كلية أو معهد.

تنسيق

رابط تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2026

يتم تسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية 2026 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك عقب فتح باب التسجيل رسميا.

ويستطيع الطالب الدخول إلى الموقع باستخدام رقم الجلوس والرقم السري ثم الاطلاع على قائمة الكليات والمعاهد المتاحة له وفقا لنوع شهادته ومجموعه وتخصصه وترتيب الرغبات بحسب أولوياته.

ومن المقرر تفعيل خدمة تسجيل الرغبات فور إعلان الوزارة الموعد الرسمي لبدء تنسيق الدبلومات الفنية 2026.

خطوات تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2026

يمكن للطلاب تسجيل الرغبات إلكترونيا من خلال اتباع الخطوات التالية.

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني.

اختيار خدمة تنسيق الشهادات الفنية.

تحديد نوع الشهادة الحاصل عليها الطالب سواء صناعي أو تجاري أو زراعي أو فندقي.

تحديد نظام الدراسة سواء ثلاث سنوات أو خمس سنوات.

إدخال رقم الجلوس والرقم السري.

مراجعة الكليات والمعاهد المتاحة أمام الطالب.

ترتيب الرغبات وفقا للأولوية.

مراجعة جميع الرغبات والبيانات المسجلة قبل الحفظ النهائي.

حفظ تسجيل الرغبات وطباعة أو الاحتفاظ ببيان التسجيل.

وينصح الطلاب بضرورة مراجعة الرغبات بعناية قبل اعتمادها بشكل نهائي والتأكد من ترتيب الكليات والمعاهد وفقا للأولوية الشخصية مع مراعاة التخصص والمجموع وقواعد التوزيع الجغرافي.

تنسيق

الحد الأدنى للقبول في تنسيق الدبلومات الفنية 2026

لم تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حتى الآن الحدود الدنيا الرسمية للقبول في تنسيق الدبلومات الفنية 2026 سواء لطلاب نظام الثلاث سنوات أو طلاب نظام الخمس سنوات.

ومن المنتظر تحديد الحدود الدنيا للقبول بعد حصر أعداد الطلاب المتقدمين وتحليل نتائج الشهادات الفنية ونسب النجاح إلى جانب دراسة الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد وتطبيق قواعد القبول الخاصة بطلاب التعليم الفني.

وتختلف الحدود الدنيا للقبول من تخصص إلى آخر ومن كلية إلى أخرى وفقا لأعداد الطلاب المتقدمين والأماكن المتاحة وقواعد القبول التي يحددها مكتب التنسيق.

كليات الدبلومات الصناعية 2026

تتعدد فرص خريجي الدبلومات الصناعية في تنسيق 2026 وفقا للتخصص والمجموع وشروط القبول ومن أبرز المسارات التي قد تكون متاحة أمام الطلاب.

كليات الهندسة وفقا للقواعد والشروط المقررة.

كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي وفقا لقواعد القبول.

كليات تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي.

كليات الفنون التطبيقية وفقا لشروط القبول واختبارات القدرات عند تطبيقها.

كليات الفنون الجميلة قسم العمارة وفقا للقواعد المقررة.

كليات التربية النوعية.

المعاهد العليا للهندسة والتكنولوجيا.

المعاهد الفنية الصناعية.

كليات الدبلومات التجارية 2026

تتيح مرحلة تنسيق الدبلومات التجارية مجموعة من الكليات والمعاهد أمام الطلاب وفقا للمجموع والتخصص وقواعد القبول ومن أبرزها كلية التجارة وكليات تكنولوجيا وتنمية شعبة العلوم المالية والإدارية وكلية الحقوق وبعض برامج السياحة والفنادق والمعاهد العليا للعلوم الإدارية ومعاهد نظم المعلومات الإدارية.

كما يمكن أن تتضمن الخيارات المتاحة بعض معاهد الحاسبات والمعلومات ذات التخصصات المرتبطة بمجالات الأعمال ونظم المعلومات وفقا لما يحدده مكتب التنسيق في القائمة الرسمية للكليات والمعاهد المتاحة.

كليات الدبلومات الزراعية 2026

يستطيع خريجو الدبلومات الزراعية التقدم إلى عدد من الكليات والمعاهد التي تتوافق مع تخصصاتهم وفقا لقواعد التنسيق ومن أبرزها كلية الزراعة وبعض كليات التكنولوجيا الزراعية والمعاهد الزراعية المتخصصة والبرامج التعليمية المرتبطة بالمجالات الزراعية.

وتتحدد فرص القبول النهائية وفقا للمجموع ونوع الشهادة ونظام الدراسة والأماكن المتاحة بكل مؤسسة تعليمية.

كليات الدبلومات الفندقية 2026

وتشمل أبرز المسارات التعليمية المتاحة أمام خريجي الدبلومات الفندقية كلية السياحة والفنادق وكليات تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية وبرامج التعليم التبادلي في مجال الفندقة والمعاهد العليا للسياحة والفنادق وبعض معاهد الألسن واللغات وفقا لقواعد القبول والتنسيق المعلنة رسميا.

متابعة تنسيق الدبلومات الفنية 2026

ويترقب الطلاب خلال الفترة المقبلة إعلان وزارة التعليم العالي الموعد الرسمي لبدء تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2026 والحدود الدنيا للقبول والقواعد المنظمة للتنسيق.

تنسيق

وبمجرد فتح باب التسجيل سيكون بإمكان الطلاب تسجيل رغباتهم إلكترونيا ومتابعة نتيجة الترشيح من خلال موقع التنسيق الرسمي مع ضرورة الاعتماد على البيانات والقواعد التي تعلنها وزارة التعليم العالي ومكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد وتجنب الاعتماد على التوقعات غير الرسمية بشأن مواعيد التسجيل أو الحدود الدنيا للقبول.