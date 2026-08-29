تنسيق الدبلومات الفنية 2026.. موعد ورابط وخطوات التسجيل في اختبارات القدرات

يترقب طلاب الشهادات الفنية الراغبون في استكمال دراستهم الجامعية تفاصيل اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق ببعض الكليات، بالتزامن مع بدء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إجراءات تنسيق الدبلومات الفنية للعام الجامعي 2026/2027.

تنسيق

وأعلنت وزارة التعليم العالي فتح باب التسجيل أمام طلاب الدبلومات الفنية الراغبين في أداء اختبارات القدرات، والتي تعد شرطا للالتحاق بعدد من الكليات التي تتطلب اجتياز هذه الاختبارات، مع تحديد مواعيد التسجيل وإجراء الاختبارات وآليات سداد الرسوم وإعلان النتائج.

الكليات التي تتطلب اختبارات قدرات للدبلومات الفنية

وتشمل الكليات التي يشترط للالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات عددا من كليات الفنون الجميلة والفنون التطبيقية.

وتضم القائمة كليات الفنون الجميلة قسم عمارة وفنون في جامعات العاصمة والإسكندرية والمنيا، بالإضافة إلى كلية الفنون الجميلة قسم فنون بجامعة الأقصر.

كما تشمل اختبارات القدرات كليات الفنون التطبيقية في جامعات العاصمة وبنها وبني سويف ودمياط وطنطا ودمنهور.

موعد تسجيل اختبارات القدرات 2026

حددت وزارة التعليم العالي الفترة من السبت 29 أغسطس 2026 وحتى الأربعاء 2 سبتمبر 2026 لتسجيل الطلاب الراغبين في أداء اختبارات القدرات وحجز مواعيد الاختبارات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

ومن المقرر أن تبدأ الكليات المعنية في إجراء اختبارات القدرات اعتبارا من الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 وحتى السبت 5 سبتمبر 2026 وفقا للمواعيد التي يحددها الطالب أثناء عملية التسجيل.

تنسيق

خطوات التسجيل في اختبارات القدرات للدبلومات الفنية

يمكن للطلاب الراغبين في أداء اختبارات القدرات الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني واتباع خطوات التسجيل وحجز موعد الاختبار باستخدام البيانات المخصصة لكل فئة من الطلاب.

ويستخدم طلاب المدارس الفنية الصناعية المتقدمة رقم الجلوس والرقم السري للدخول إلى نظام التسجيل.

أما طلاب دبلوم المعاهد الفنية الصناعية فيستخدمون كود التنسيق والرقم السري لاستكمال إجراءات التسجيل وحجز الاختبار.

التأكد من بيانات الطالب واختيار الاختبار

بعد تسجيل الدخول إلى صفحة الاختبارات يجب على الطالب مراجعة البيانات الشخصية الظاهرة أمامه والتأكد من صحتها، والتي تتضمن رقم الجلوس أو كود التنسيق واسم الطالب.

وبعد التأكد من البيانات تظهر أمام الطالب قائمة اختبارات القدرات المتاحة، إلى جانب الكليات التي يمكن أداء الاختبار بها وأماكن ومواعيد إجراء الاختبارات.

ويختار الطالب نوع اختبار القدرات الذي يرغب في أدائه، ثم ينتقل إلى خطوة سداد الرسوم المقررة إلكترونيا.

طرق سداد رسوم اختبارات القدرات

أكدت وزارة التعليم العالي أن سداد رسوم اختبارات القدرات يتم إلكترونيا فقط، من خلال بطاقات الدفع المسبق أو بطاقات الائتمان أو منافذ تحصيل شركات السداد الإلكتروني.

وشددت الوزارة على عدم الاعتداد بأي وسيلة أخرى لسداد الرسوم، كما لا يمكن للطالب الحصول على موعد لإجراء الاختبار قبل إتمام عملية السداد بنجاح.

طباعة إيصال اختبار القدرات

عقب الانتهاء من سداد الرسوم يتعين على الطالب طباعة إيصال التسجيل، والذي يتضمن نوع اختبار القدرات الذي اختاره، بالإضافة إلى موعد ومكان إجراء الاختبار.

ويجب الاحتفاظ بالإيصال لتقديمه عند الحاجة خلال إجراءات أداء الاختبار.

كما يتعين على الطالب الالتزام بأداء الاختبار في الكلية المحددة وفقا لنطاق التوزيع الجغرافي أ، ولا يسمح بأداء اختبارات القدرات خارج هذا النطاق.

تنسيق

ضوابط إعلان نتائج اختبارات القدرات

تتولى الكليات المعنية إجراء اختبارات القدرات وإدخال نتائج الطلاب الذين اجتازوا الاختبارات مباشرة على موقع التنسيق الإلكتروني، عقب التأكد من صحة بياناتهم.

وتستخدم نتائج الاختبارات في إجراءات توزيع الطلاب على الكليات وفقا للقواعد المنظمة للتنسيق.

وشددت وزارة التعليم العالي على عدم الاعتداد بأي نتائج أخرى يتم تقديمها بعد غلق باب التسجيل الإلكتروني، بما في ذلك الإفادات الورقية التي قد تصدرها الكليات.

اختبار القدرات يجرى مرة واحدة

وأوضحت الوزارة أن اختبار القدرات يتم أداؤه مرة واحدة لكل نوع من أنواع الاختبارات، ولا يسمح للطالب الذي لم يجتز الاختبار بإعادته مرة أخرى، سواء في الكلية نفسها أو في كلية أخرى.

وتأتي هذه الضوابط في إطار تنظيم إجراءات القبول بالكليات التي تتطلب اجتياز اختبارات القدرات، وضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب وتحقيق الشفافية في عملية القبول الجامعي للعام الدراسي 2026/2027.