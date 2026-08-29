مصرع شخص وإصابة 19 آخرين في انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربي

لقي شخص مصرعه وأصيب 19 آخرون في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.



بلاغ بوقوع حادث انقلاب ميكروباص

وكانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي وتحديدا بين قصر الباسل وكمين سمسطا في الاتجاه المؤدي إلى القاهرة مع وجود جثة وعدد من المصابين وانتقلت على الفور قوة من الشرطة إلى موقع الحادث برفقة سيارات الإسعاف لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع آثار الحادث ونقل المصابين إلى المستشفى.



مصرع شخص وإصابة 19 في الحادث

وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 19 آخرين وجرى نقل جثمان المتوفى والمصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي بواسطة سيارات الإسعاف لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة للمصابين فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الواقعة.



إجراءات قانونية والتحقيق في الحادث

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتواصل الجهات المختصة الإجراءات المتعلقة بالحادث عقب نقل الجثة والمصابين من موقع الانقلاب إلى مستشفى الفيوم الجامعي للكشف على المصابين وتقديم الرعاية الطبية لهم بحسب المعلومات الواردة عن الواقعة.