ماس كهربائي يشعل النار في غرفتي نوم بمنزل بطما

شهدت إحدى المناطق بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج، نشوب حريق داخل غرفتي نوم بشقة سكنية بالطابق الثاني، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، بينما أسفر الحريق عن احتراق عدد من محتويات المنزل.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بنشوب حريق داخل منزل بدائرة المركز، ووجود تلفيات مادية دون إصابات.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم التعامل مع ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى باقي أجزاء العقار أو العقارات المجاورة.

وبالفحص، تبين أن الحريق نشب داخل غرفتي نوم بشقة بالطابق الثاني في منزل ملك شخص في العقد الثاني من العمر، ومقيم بذات الناحية، فيما لم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات بين أفراد الأسرة أو المواطنين.

وأسفر الحريق عن احتراق محتويات داخل غرفتي النوم، شملت سريرين ودولابين، وسط حالة من الفزع بين أفراد الأسرة عقب تصاعد الأدخنة واشتعال النيران داخل الشقة.

وبسؤال زوجة مالك المنزل، وهي في العقد الثاني من العمر وتقيم بذات الناحية، أيدت مضمون ما سبق، وأفادت بأن سبب اندلاع الحريق يرجح أن يكون ماسًا كهربائيًا نشب داخل إحدى غرف النوم، ما أدى إلى اشتعال النيران وامتدادها إلى محتويات الغرفة.

وأكدت الزوجة عدم وجود شبهة جنائية وراء الواقعة، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في الحريق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، فيما تواصل الأجهزة المختصة فحص ملابسات الحريق للوقوف على أسبابه بشكل دقيق، والتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية، مع حصر التلفيات الناتجة عن الحادث.