بالأسماء.. نجوم حاليين وسابقين في الأهلي يسجلون 14 هدفًا خلال أول جولتين بالدوري

شهدت أول جولتين من بطولة الدوري المصري الممتاز تألقًا لافتًا لنجوم الأهلي الحاليين والسابقين، بعدما نجح عدد كبير منهم في تسجيل الأهداف مع أنديتهم، ليصل إجمالي أهدافهم إلى 14 هدفًا.

المصري الممتاز

وكشف خالد طلعت، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن قائمة اللاعبين الذين سجلوا أهدافًا تضم مروان عطية، وأحمد سيد زيزو، ومحمد مجدي أفشة، وأشرف بن شرقي، وطاهر محمد طاهر مع الأهلي، بالإضافة إلى مروان عثمان وجراديشار مع سيراميكا، وإسلام محارب مع طلائع الجيش، وحسام حسن مع الاتحاد السكندري.

ضمت القائمة ناصر ماهر مع بيراميدز، ومحمود كهربا مع الشرقية، وصلاح محسن مع المصري، ومصطفى البدري مع بتروجت، وعمر كمال عبد الواحد مع المقاولون العرب، في تأكيد على الحضور الهجومي اللافت للاعبي الأهلي الحاليين والسابقين مع مختلف أندية الدوري خلال بداية الموسم.