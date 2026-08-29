بعثة الكاراتيه تغادر إلى إيطاليا للمشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط

غادرت بعثة المنتخب المصري للكاراتيه إلى إيطاليا، استعدادًا للمشاركة في منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط، وسط تطلعات بتحقيق نتائج مميزة وحصد عدد من الميداليات خلال البطولة.

وتأتي مشاركة المنتخب المصري ضمن استعدادات اللاعبين للاستحقاقات الدولية، حيث يسعى الجهاز الفني إلى تجهيز العناصر المشاركة بأفضل صورة، والمنافسة بقوة على المراكز الأولى.

وتأمل البعثة المصرية في مواصلة تألق الكاراتيه على الساحة الدولية، ورفع العلم المصري على منصات التتويج خلال منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط.

وتضم بعثة المنتخب المصري للكاراتيه 13 شخصا وهم خليفة السيد رئيس البعثة، عبدالفتاح عيسى، مدير فني، رغيد صالح، مدرب، و5 لاعبين وهم زياد الغريب، عادل محمد، عبدالله هشام، يوسف عماد، طه طارق، و5 لاعبات وهن فريال أشرف، ريم أحمد، أحلام حمدي، رحمة محمد، منة شعبان.