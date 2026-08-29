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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أسعار البنزين في بريطانيا تسجل أعلى مستوى منذ 4 سنوات

أسعار البنزين في بريطانيا
أسعار البنزين في بريطانيا
أ ش أ

بلغت أسعار البنزين في بريطانيا أعلى مستوياتها خلال نحو 4 سنوات، بالتزامن مع استعداد سائقي السيارات لأكثر عطلات نهاية الأسبوع ازدحامًا بالطرق منذ أكثر من عقد.

وبلغ متوسط سعر البنزين حاليًا 161.6 بنسًا للتر، وفقًا لبيانات رابطة السيارات، ويمثل ذلك أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022، عندما قفزت أسعار البنزين إلى مستويات قياسية في أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وتسببت الحرب مع إيران في أحدث موجة ارتفاع، بعدما دفعت أسعار النفط إلى الصعود، ويأتي وصول أسعار البنزين إلى أعلى مستوى في نحو 4 سنوات قبل عطلة البنوك الرسمية السنوية التي يُتوقع أن تكون الأكثر ازدحامًا خلال 11 عامًا، مع استعداد ملايين السائقين للسفر.

ومن المتوقع أن ينفذ السائقون 20 مليون رحلة ترفيهية خلال عطلة نهاية الأسبوع الممتدة 3 أيام، وفقًا لبيانات نادي السيارات الملكي، ما يجعلها أكثر عطلات نهاية الأسبوع الرسمية ازدحامًا على الطرق منذ بدء تسجيل البيانات في عام 2015، بحسب صحيفة "تليجراف" البريطانية.

ويدفع سائقو السيارات الآن 15 جنيهًا إسترلينيًا إضافية لملء خزان البنزين بالكامل مقارنة بالعام الماضي، وتبلغ تكلفة ملء خزان سيارة عائلية متوسطة 89 جنيهًا إسترلينيًا، مقابل 74 جنيهًا إسترلينيًا قبل عام.

وارتفعت أسعار خام برنت مجددًا إلى نحو 90 دولارًا للبرميل هذا الشهر، مقارنة مع 73 دولارًا قبل الهجوم الأمريكي والإسرائيلي على إيران، وأدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار في محطات الوقود، إلا أن نادي السيارات الملكي قال إن المشكلة تفاقمت بسبب ضعف المنافسة في سوق الوقود.

وقال سايمون ويليامز، رئيس قسم السياسات في نادي السيارات الملكي، إن محطات الوقود فشلت في تمرير انخفاض أسعار الجملة إلى المستهلكين، رغم تراجعها منذ بداية مايو.

وأضاف ويليامز: «من المقلق للغاية أن هوامش الربح على الوقود لا تزال مرتفعة تاريخيًا، وأن المنافسة لا تزال ضعيفة، وأن بعض تجار التجزئة اعتُبروا لم يخفضوا الأسعار بالسرعة التي كان ينبغي لهم أن يفعلوها عندما انخفض سعر الديزل بالجملة في وقت سابق من الصيف».

وبلغت أسعار الوقود بالجملة 72 بنسًا للتر في مايو، قبل أن تتراجع إلى 68.5 بنسًا للتر في أغسطس، وفقًا لرابطة السيارات.

وقال لوك بوسديت، المتحدث باسم رابطة السيارات لشؤون أسعار وقود الطرق: «بطرق عديدة، عادت أسعار الوقود في محطات المملكة المتحدة إلى أسوأ حالاتها؛ أسعار مرتفعة أكثر من اللازم في كثير من الأحيان، ومنافسة غير كافية، مع حرمان عدد كبير جدًا من المجتمعات من الحصول على وقود للطرق بسعر معقول، ومن هنا جاء انتقاد هيئة مراقبة المنافسة اللاذع».

وأثارت هيئة المنافسة والأسواق مخاوف من أن تجار التجزئة كانوا بطيئين للغاية في تمرير الوفورات إلى السائقين.

البنزين أسعار البنزين سائقي السيارات

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