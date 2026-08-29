حكومة ميلوني تستعد للاحتفال برقم قياسي لأطول حكومة بتاريخ إيطاليا 4 سبتمبر

تستعد حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، للاحتفال برقم قياسي لأطول بقاء لحكومة في السلطة بتاريخ الجمهورية الإيطالية منذ الحرب العالمية الثانية، ويقام يوم 4 سبتمبر المقبل بمدينة باري.

وسجلت حكومة ميلوني ألفا و413 يوما متواصلة في السلطة متجاوزة عمر حكومة برلسكوني الثانية التي استمرت في السلطة لمدة ألف و412 يوما، لتصبح أطول حكومة متواصلة منذ تأسيس الجمهورية الإيطالية عام 1946.

تقام الاحتفالية بعنوان "الحكومة الأكثر استقرارا، إيطاليا الأقوى..أربع سنوات من الالتزام تجاه الوطن"، ومن المقرر أن يتضمن خطاب لرئيسة الوزراء الإيطالية وتسليط الضوء على الإنجازات البارزة والمبادرات الرئيسية لحكومتها خلال السنوات الأربع الماضية، مع التركيز على القضايا الاقتصادية والاجتماعية، من التوظيف إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية.

يشار إلى أنه على المستوى الأوروبي، تعاقب خلال تلك الفترة على رئاسة وزراء فرنسا خمسة رؤساء، بينما تعاقب على رئاسة وزراء بريطانيا أربعة، أما ألمانيا، فقد تعاقب عليها مستشاران.